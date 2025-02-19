Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ HINH LAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ HINH LAM
Mức lương
9 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh:
- Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 14 Triệu
• Thực hiện và giám sát các hoạt động kế toán hàng ngày.
• Lập báo cáo tài chính hàng tháng và hàng năm.
• Quản lý sổ cái và các tài khoản kế toán.
• Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến kế toán và thuế.
• Phân tích số liệu tài chính để cung cấp các đề xuất cải thiện hiệu suất tài chính.
• Hỗ trợ trong việc kiểm toán và chuẩn bị tài liệu cho các cơ quan kiểm tra.
• Đào tạo và hướng dẫn nhân viên kế toán cấp dưới.
Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán.
• Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành kế toán trở lên.
• Hiểu biết vững về các quy định pháp luật liên quan đến kế toán và thuế.
• Kỹ năng sử dụng các phần mềm kế toán và Microsoft Office.
• Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt.
• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
• Tinh thần trách nhiệm và chăm chỉ trong công việc.
• Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành kế toán trở lên.
• Hiểu biết vững về các quy định pháp luật liên quan đến kế toán và thuế.
• Kỹ năng sử dụng các phần mềm kế toán và Microsoft Office.
• Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt.
• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
• Tinh thần trách nhiệm và chăm chỉ trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ HINH LAM Thì Được Hưởng Những Gì
• Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
• Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
• Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
• Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
• Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ HINH LAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI