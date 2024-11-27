Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP BẢO TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 12 Triệu

Mức lương Đến 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 240 Nguyễn Oanh, Phường 17, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp

Kế toán tổng hợp

Tiếp nhận bàn giao, kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ bản cứng từ Khách hàng cung cấp

Rà soát số liệu quá khứ của khách hàng để tổng hợp mức độ rủi ro và đề xuất phương án xử lý

Trực tiếp làm việc với cơ quan Thuế để quyết toán định kỳ, quyết toán giải thể doanh nghiệp, xin mở lại MST bị khoá

Nhập liệu, hạch toán lại nghiệp vụ sai sót, làm lại sổ sách cho khách hàng

Hỗ trợ bộ phận Kinh Doanh tư vấn khách hàng khi có yêu cầu

Tham gia các chương trình đào tạo kỹ năng nội bộ và ngoài Công ty

Yêu Cầu Công Việc

Chịu khó, chăm chỉ, trung thực, nhanh nhẹn, linh hoạt, giao tiếp tốt

Đã tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, thuế

Có 2 năm kinh nghiệm làm kế toán dự án, kế toán thuế hoặc vị trí tương đương

Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm kế toán Misa.

Trung thực, chịu khó, cẩn thận

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP BẢO TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cao theo như thỏa thuận. Phụ thuộc trình độ, kinh nghiệm, năng lực của ứng viên + KPI

Được tham gia đóng bảo hiểm xã hội, y tế theo quy định của pháp luật.

Các khoản thưởng, phúc lợi hàng năm; Lương tháng 13, chế độ nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước.

Được đi du lịch 1 năm/lần

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được tham gia các khoá đào tạo, huấn luyện và hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn kế toán, thuế, sử dụng phần mềm kế toán.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP BẢO TÍN

