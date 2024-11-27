Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP BẢO TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 12 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP BẢO TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 12 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP BẢO TÍN
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP BẢO TÍN

Mức lương
Đến 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 240 Nguyễn Oanh, Phường 17, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Đến 12 Triệu

Tiếp nhận bàn giao, kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ bản cứng từ Khách hàng cung cấp
Rà soát số liệu quá khứ của khách hàng để tổng hợp mức độ rủi ro và đề xuất phương án xử lý
Trực tiếp làm việc với cơ quan Thuế để quyết toán định kỳ, quyết toán giải thể doanh nghiệp, xin mở lại MST bị khoá
Nhập liệu, hạch toán lại nghiệp vụ sai sót, làm lại sổ sách cho khách hàng
Hỗ trợ bộ phận Kinh Doanh tư vấn khách hàng khi có yêu cầu
Tham gia các chương trình đào tạo kỹ năng nội bộ và ngoài Công ty

Với Mức Lương Đến 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chịu khó, chăm chỉ, trung thực, nhanh nhẹn, linh hoạt, giao tiếp tốt
Đã tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, thuế
Có 2 năm kinh nghiệm làm kế toán dự án, kế toán thuế hoặc vị trí tương đương
Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm kế toán Misa.
Trung thực, chịu khó, cẩn thận

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP BẢO TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cao theo như thỏa thuận. Phụ thuộc trình độ, kinh nghiệm, năng lực của ứng viên + KPI
Được tham gia đóng bảo hiểm xã hội, y tế theo quy định của pháp luật.
Các khoản thưởng, phúc lợi hàng năm; Lương tháng 13, chế độ nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước.
Được đi du lịch 1 năm/lần
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được tham gia các khoá đào tạo, huấn luyện và hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn kế toán, thuế, sử dụng phần mềm kế toán.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP BẢO TÍN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 51 Đường số 2, Cityland Park Hills, Phường 10, Quận Gò Vấp, Tp. HCM

