Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP BẢO TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP BẢO TÍN
- Hồ Chí Minh:
- 240 Nguyễn Oanh, Phường 17, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Đến 12 Triệu
Tiếp nhận bàn giao, kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ bản cứng từ Khách hàng cung cấp
Rà soát số liệu quá khứ của khách hàng để tổng hợp mức độ rủi ro và đề xuất phương án xử lý
Trực tiếp làm việc với cơ quan Thuế để quyết toán định kỳ, quyết toán giải thể doanh nghiệp, xin mở lại MST bị khoá
Nhập liệu, hạch toán lại nghiệp vụ sai sót, làm lại sổ sách cho khách hàng
Hỗ trợ bộ phận Kinh Doanh tư vấn khách hàng khi có yêu cầu
Tham gia các chương trình đào tạo kỹ năng nội bộ và ngoài Công ty
Với Mức Lương Đến 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, thuế
Có 2 năm kinh nghiệm làm kế toán dự án, kế toán thuế hoặc vị trí tương đương
Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm kế toán Misa.
Trung thực, chịu khó, cẩn thận
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP BẢO TÍN Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia đóng bảo hiểm xã hội, y tế theo quy định của pháp luật.
Các khoản thưởng, phúc lợi hàng năm; Lương tháng 13, chế độ nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước.
Được đi du lịch 1 năm/lần
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được tham gia các khoá đào tạo, huấn luyện và hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn kế toán, thuế, sử dụng phần mềm kế toán.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP BẢO TÍN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
