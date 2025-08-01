Tuyển Kế toán tổng hợp Tổng Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Sài Gòn (Saigonres Group) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 12 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Tổng Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Sài Gòn (Saigonres Group)
- Hồ Chí Minh: 63
- 65 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 700 - 12 USD
1. Công tác doanh thu:
- Theo dõi, hạch toán doanh thu bán hàng/dịch vụ; đảm bảo doanh thu được ghi nhận đúng chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật thuế.
- Phân tích các điều khoản doanh thu trong hợp đồng; phối hợp với bộ phận Kinh doanh và Pháp chế nhằm đảm bảo điều kiện ghi nhận doanh thu phù hợp.
- Thực hiện đối chiếu doanh thu với các bộ phận liên quan: kế toán công nợ, kế toán thanh toán, kế toán thuế và bộ phận kinh doanh.
- Lập báo cáo phân tích doanh thu, dòng tiền thu về; phục vụ công tác quản trị doanh nghiệp..
2. Công tác thuế:
- Lập và rà soát tờ khai thuế định kỳ: GTGT, TNCN, TNDN… đảm bảo đúng hạn và chính xác.
- Theo dõi tình hình nộp thuế, hoàn thuế, tồn đọng; đề xuất các phương án xử lý hiệu quả.
- Kiểm tra, đối chiếu số liệu thuế với thông báo của cơ quan thuế; thực hiện các thủ tục phát hành hóa đơn, quản lý hóa đơn đầu ra đúng quy định.
- Cập nhật, phân tích ảnh hưởng của các chính sách thuế mới đến hoạt động sản xuất – kinh doanh và đề xuất điều chỉnh quy trình kế toán tương ứng.
- Tư vấn chính sách thuế cho các phòng ban nội bộ và các công ty thành viên trong các hoạt động: soạn thảo hợp đồng, thanh toán, kế hoạch tài chính.
Với Mức Lương 700 - 12 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Tổng Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Sài Gòn (Saigonres Group) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Sài Gòn (Saigonres Group)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI