Tuyển Kế toán tổng hợp Tổng Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Sài Gòn (Saigonres Group) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 12 USD

1. Công tác doanh thu:

- Theo dõi, hạch toán doanh thu bán hàng/dịch vụ; đảm bảo doanh thu được ghi nhận đúng chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật thuế.

- Phân tích các điều khoản doanh thu trong hợp đồng; phối hợp với bộ phận Kinh doanh và Pháp chế nhằm đảm bảo điều kiện ghi nhận doanh thu phù hợp.

- Thực hiện đối chiếu doanh thu với các bộ phận liên quan: kế toán công nợ, kế toán thanh toán, kế toán thuế và bộ phận kinh doanh.

- Lập báo cáo phân tích doanh thu, dòng tiền thu về; phục vụ công tác quản trị doanh nghiệp..

2. Công tác thuế:

- Lập và rà soát tờ khai thuế định kỳ: GTGT, TNCN, TNDN… đảm bảo đúng hạn và chính xác.

- Theo dõi tình hình nộp thuế, hoàn thuế, tồn đọng; đề xuất các phương án xử lý hiệu quả.

- Kiểm tra, đối chiếu số liệu thuế với thông báo của cơ quan thuế; thực hiện các thủ tục phát hành hóa đơn, quản lý hóa đơn đầu ra đúng quy định.

- Cập nhật, phân tích ảnh hưởng của các chính sách thuế mới đến hoạt động sản xuất – kinh doanh và đề xuất điều chỉnh quy trình kế toán tương ứng.

- Tư vấn chính sách thuế cho các phòng ban nội bộ và các công ty thành viên trong các hoạt động: soạn thảo hợp đồng, thanh toán, kế hoạch tài chính.