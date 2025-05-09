Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoá Chất Nhựa làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 12 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoá Chất Nhựa
Ngày đăng tuyển: 09/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/06/2025
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoá Chất Nhựa

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoá Chất Nhựa

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: Khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng, Phường Bạch Thượng, Thị Xã Duy Tiên, Hà Nam

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Plaschem Hà Nam tuyển dụng vị trí Nhân viên Kế toán
II. Mục đích công việc
- Thực hiện tốt công tác Kế toán của dự án, đảm bảo hoạt động kế toán vận hành ổn định, xuyên suốt.
III. Mô tả công việc
- Quản lý quỹ Công ty tại Khu công nghiệp, thu chi các khoản chi bằng tiền mặt phát sinh, quản lý các khoản tạm ứng;
- Thực hiện các giao dịch với ngân hàng;
- Theo dõi công nợ nhà thầu, kiểm tra hồ sơ thanh toán nhà thầu;
- Kiểm tra hợp đồng, các khoản thanh toán trên phần mềm quản lý (Base);
- Nhập dữ liệu, hạch toán trên phần mềm kế toán ngay khi có phát sinh;
- Tổng hợp, theo dõi chi phí phát sinh của các khách hàng và nhà thầu tại Khu công nghiệp;
- Quản lý, theo dõi Công cụ dụng cụ, tài sản cố định, tính toán trích khấu hao theo quy định;
- Tập hợp, lưu trữ các hợp đồng, hồ sơ thanh toán, hóa đơn và chứng từ;
- Thu thập, lưu trữ, tổng hợp báo cáo các văn bản hồ sơ liên quan đến hoạt động Kế toán của Khu công nghiệp;
- Kiểm tra bảng tính lương và thanh toán tiền lương;
- Kê khai, nộp báo cáo thuế định kỳ theo quy định (lên tờ khai thuế GTGT, TNCN, khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế nhà thầu, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường);

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoá Chất Nhựa Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoá Chất Nhựa

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoá Chất Nhựa

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoá Chất Nhựa

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 17, tòa nhà Plaschem, số 562 Nguyễn Văn Cừ, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

