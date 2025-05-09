Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoá Chất Nhựa làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoá Chất Nhựa
- Hà Nam: Khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng, Phường Bạch Thượng, Thị Xã Duy Tiên, Hà Nam
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Plaschem Hà Nam tuyển dụng vị trí Nhân viên Kế toán
II. Mục đích công việc
- Thực hiện tốt công tác Kế toán của dự án, đảm bảo hoạt động kế toán vận hành ổn định, xuyên suốt.
III. Mô tả công việc
- Quản lý quỹ Công ty tại Khu công nghiệp, thu chi các khoản chi bằng tiền mặt phát sinh, quản lý các khoản tạm ứng;
- Thực hiện các giao dịch với ngân hàng;
- Theo dõi công nợ nhà thầu, kiểm tra hồ sơ thanh toán nhà thầu;
- Kiểm tra hợp đồng, các khoản thanh toán trên phần mềm quản lý (Base);
- Nhập dữ liệu, hạch toán trên phần mềm kế toán ngay khi có phát sinh;
- Tổng hợp, theo dõi chi phí phát sinh của các khách hàng và nhà thầu tại Khu công nghiệp;
- Quản lý, theo dõi Công cụ dụng cụ, tài sản cố định, tính toán trích khấu hao theo quy định;
- Tập hợp, lưu trữ các hợp đồng, hồ sơ thanh toán, hóa đơn và chứng từ;
- Thu thập, lưu trữ, tổng hợp báo cáo các văn bản hồ sơ liên quan đến hoạt động Kế toán của Khu công nghiệp;
- Kiểm tra bảng tính lương và thanh toán tiền lương;
- Kê khai, nộp báo cáo thuế định kỳ theo quy định (lên tờ khai thuế GTGT, TNCN, khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế nhà thầu, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường);
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoá Chất Nhựa Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoá Chất Nhựa
