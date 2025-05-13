Tuyển Kế toán tổng hợp Tổng Công Ty Đầu Tư Phát Triển Nhà Và Đô Thị Nam Hà Nội làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Cụm công nghiệp Cầu Giát, Xã Chuyên Ngoại, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam, Duy Tiên, Huyện Duy Tiên

Phụ trách toàn bộ công việc kế toán tổng hợp của công ty.

Phụ trách toàn bộ công việc kế toán tổng hợp của công ty.

Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch kế toán.

Kiểm tra tính chính xác, hợp lý của các chứng từ kế toán.

Cập nhật, lưu trữ chứng từ kế toán và các tài liệu liên quan.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm).

Phân tích báo cáo tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Hỗ trợ giải trình các vấn đề liên quan đến báo cáo tài chính.

Tham gia các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Thực hiện công việc đối chiếu công nợ với khách hàng và nhà cung cấp.

Tham gia xây dựng và hoàn thiện các quy trình kế toán của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp.

Thành thạo phần mềm kế toán ( Misa, Fast Accounting,...)

Nắm vững các quy định, chính sách kế toán hiện hành.

Có kỹ năng phân tích số liệu, báo cáo tài chính.

Kỹ năng tin học văn phòng thành thạo (Word, Excel, Powerpoint).

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc.

Khả năng giao tiếp tốt, làm việc hiệu quả.

Tại Tổng Công Ty Đầu Tư Phát Triển Nhà Và Đô Thị Nam Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công Ty Đầu Tư Phát Triển Nhà Và Đô Thị Nam Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.