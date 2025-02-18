Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN YNT làm việc tại Hà Nam thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Khu công nghiệp Đồng Văn 4, Kim Bảng, Huyện Kim Bảng

Kế toán tổng hợp

Mô tả công việc:

Quản lý tài chính:

Độc lập chịu trách nhiệm về công tác tài chính của công ty tại Việt Nam.

Giám sát các hoạt động tài chính hàng ngày của các dự án.

Quản lý sổ sách kế toán:

Kiểm tra, giám sát và rà soát sổ tổng hợp, các khoản phải thu, phải trả.

Kiểm soát chi phí:

Thực hiện hạch toán chi phí và kiểm soát chi phí của công ty tại Việt Nam.

Báo cáo tài chính:

Lập các báo cáo tài chính theo định kỳ và cung cấp các báo cáo cần thiết cho cấp trên.

Hỗ trợ quyết định kinh doanh:

Tham gia vào quá trình ra quyết định kinh doanh bằng cách cung cấp phân tích tài chính.

Xây dựng và điều chỉnh mô hình phân tích dữ liệu tài chính theo nhu cầu phát triển kinh doanh.

Hỗ trợ bộ phận kinh doanh thiết lập mục tiêu đánh giá trực quan và cung cấp dữ liệu hỗ trợ.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ học vấn:

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán hoặc Tài chính.

Thông thạo tiếng Trung và tiếng Việt.

Kỹ năng phần mềm:

Sử dụng thành thạo phần mềm Office (Excel, Word, PowerPoint) và phần mềm kế toán Kingdee.

Hiểu biết về logic kế toán chi phí trong hệ thống ERP.

Kinh nghiệm:

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán tài chính, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành sản xuất.

Kỹ năng mềm:

Có khả năng ra quyết định tốt, tư duy phân tích và giải quyết vấn đề hiệu quả.

Tư duy hướng đến kết quả và có tinh thần làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN YNT Thì Được Hưởng Những Gì

Khu công nghiệp Đồng Văn 4, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, Việt Nam.

Quyền lợi:

Mức lương cạnh tranh từ 20,000,000 đồng đến 25,000,000 đồng hoặc cao hơn tuỳ theo với năng lực và kinh nghiệm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Được đào tạo và hỗ trợ nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN YNT

