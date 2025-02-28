Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thanh An làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Nhà máy - Công ty TNHH Thanh An Lô CN02 – Khu CN Thái Hà, Lý Nhân, Huyện Lý Nhân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Quản lý sản xuất chung

Căn cứ kế hoạch sản xuất => lập lệnh sản xuất trên Phần mềm kế toán => Phiếu xuất kho, chuyển cho thủ kho Nguyên liệu xuất theo quy trình

Đối chiếu số lượng thành phẩm sản xuất với kế hoạch sản xuất

Rà soát chi phí sản xuất chung

Lập bảng tính, đối chiếu số lượng tiêu hao nguyên liệu thực sử dụng và số lượng theo định mức

Tính toán hao hụt sản xuất => báo cáo Giám đốc NM và KTT CN

Theo dõi và cập nhật thành phẩm nhập khách hàng trả về vào sản xuất đấu trộn, xử lý lại. Xuất nguyên liệu vào xử lý thành phẩm đó

Quản lý quỹ tiền mặt:

Hạch toán các khoản thu chi phát sinh trực tiếp tại NM

Tạm ứng mua thực phẩm: Cuối tháng làm hoàn ứng và hạch toán chi phí ăn ca

Tạm ứng chi phí cho lái xe: Cuối tháng làm hoàn ứng và hạch toán chi phí (tiền xăng dầu, phí cầu đường, tiền gửi xe…)

Khi quỹ hết làm tạm ứng gửi lên VP

Làm dự toán chi tiêu hàng tháng nhà máy

Quản lý hàng tồn kho

Theo dõi nhập xuất tồn; Thực hiện lập phiếu nhập, xuất kho hàng ngày trên phần mềm theo đúng quy trình làm việc (sau khi đã đối chiếu với thủ kho)

Công cụ dụng cụ tài sản cố định:

Hạch toán và khai báo các công cụ dụng cụ, tài sản cố định tăng thêm của nhà máy.

Lập thẻ công cụ, tài sản vào phần mềm khi có phát sinh

Hạch toán kế toán

Phân loại và tổng hợp các chứng từ, hóa đơn, phiếu thu, chi, nhập, xuất…

Ghi chép sổ sách: Cập nhật số liệu phát sinh lên phần mềm kế toán ( như chi phí bốc xếp, chi phí điện nước…)

Các công việc khác và báo cáo Xuất Nhập Tồn hàng tháng

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt Nghiệp Đại học trở lên các khối ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính…

Có trên 2 năm kinh nghiệm tại các công ty sản xuất

Khả năng làm việc độc lập, khả năng thích ứng cao trong môi trường làm việc áp lực

Kỹ năng tổng hợp, phân tích và lập kế hoạch.

Nhiệt tình, chủ động, trách nhiệm, sáng tạo có khả năng làm việc nhóm, trung thực, liêm chính.

Tại Công Ty TNHH Thanh An Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực + KPI (10.000.000- 12.000.000 vnđ

Thưởng các dịp lễ, tết, quà tặng ngày sinh nhật

Hỗ trợ ăn trưa tại nhà máy

Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo Luật Lao động Việt Nam hiện hành

Môi trường làm việc trẻ trung, thoải mái, bình đẳng

Tận hưởng văn phòng làm việc hiện đại, sáng tạo với các phòng chức năng.

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Thời gian làm việc: 40 giờ/tuần, nghỉ thứ 7 và CN.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thanh An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin