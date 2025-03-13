Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Ilab làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 18 Đường số 2, KDC Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

- Theo dõi deadline của từng lô hàng, đơn đặt hàng mua vào và bán ra của công ty.

- Tạo Yêu cầu, đơn hàng, đặt hàng trên phần mềm nội bộ - Làm hợp đồng, PO khi có đơn hàng.

- Sắp xếp lưu trữ chứng từ .

- Kiểm tra hàng xuất, nhập, tồn. Đóng gói hàng hoá giao cho khách. Lên chứng từ bán hàng / hoá đơn cho khách hàng (phần mềm Misa)

- Làm Biên bản giao hàng, Đề nghị thanh toán, đối chiếu công nợ với khách hàng. Theo dõi công nợ

- Ktra ngày giao hàng dự kiến, nhắc nhở/ hối hàng.

- Kiểm tra khi hàng đã giao tới, nhập kho.

- Lập và báo cáo dòng tiền, báo cáo thu chi hằng ngày trên sổ phụ và sổ quỹ tiền mặt, phiếu nhập - phiếu xuất.

- Làm Bảng lương, Bảng chấm công nhân viên (có mẫu sẵn chỉ kế thừa)

- Biết làm báo cáo thuế và Bctc cuối năm là một lợi thế.

- Xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có)

Yêu Cầu Công Việc

- Nữ từ 23 tuổi trở lên .

- Có kinh nghiệm tối thiểu 1-2 năm trong vị trí Kế toán tổng hợp

- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, đặc biệt là Excel và Misa

- Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hợp dữ liệu và viết báo cáo.

- Am hiểu pháp luật về Thuế và Kế toán, kỹ năng xử lý nghiệp vụ tốt

- Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, cẩn thận, tỉ mỉ.

- Có khả năng làm việc độc lập, tư duy logi

Tại Công Ty TNHH Ilab Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: thỏa thuận

- Thử việc: 2 tháng 85%

- Lương Phụ cấp:

-Tiền xăng xe (nếu đi bên ngoài trong giờ làm việc)

- Điện thoại + Cước công ty cấp, sử dụng Máy tính của công ty khi làm việc.

- Thưởng lễ tết, sinh nhật theo quy định Công Ty,

- Chế độ hiếu hỉ, tang chế, ốm đau

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Ilab

