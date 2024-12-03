Tuyển Kế toán tổng hợp Nha Khoa Parkway Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Y Tế PW làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà An Bình, số 3 Trần Nguyên Đán, khu đô thị Định Công, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

1.1. Nhiệm vụ chính:

Kiểm soát toàn bộ công việc của kế toán các phần hành: Giá thành, nguyên vật liệu, TSCĐ và thanh toán

Kiểm tra sự cân đối và hợp lý giữa số liệu chi tiết và tổng hợp, kiểm soát toàn bộ số liệu phát sinh trong kỳ

Phối hợp triển khai quy trình xây dựng định mức NVL, thanh toán, mua hàng, quản lý kho, doanh thu. Đảm bảo mọi nghiệp vụ phát sinh đều có hồ sơ chứng từ hợp lệ theo quy định thuế

Kiểm soát và quản lý chi trong kỳ

Phối hợp với các bộ phận xây dựng triển khai quy trình trên ERP: Quy trình chi, quản lý công nợ, quản lý vật tư …. trên ERP

1.2. Nhiệm vụ khác:

Phối hợp với các bộ phận xây dựng quy trình trên ERP tích hợp với phần mềm kế toán

Các công việc khác theo sự phân công của KTT/BGĐ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2.1. Học vấn

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kế toán,

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm xây dựng quy trình và triển khai quy trình sử dụng ERP, có tư duy tốt về ứng dụng công nghệ

2.2. Tính cách

Trung thực, kiên nhẫn, cẩn thận;

Có tư duy số liệu;

Nhanh nhẹn, chủ động, trách nhiệm;

Tư duy logic, hệ thống;

Có đầu óc tổ chức;

Giao tiếp hiệu quả, thuyết phục.

2.3. Kinh nghiệm

Kinh nghiệm kế toán tổng hợp, kế toán thuế 3-5 năm

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trưởng nhóm kế toán

2.4. Kĩ năng

Kỹ năng tổng hợp và phân tích báo cáo

Giao tiếp tiếp tốt với các cơ quan chức năng

Tại Nha Khoa Parkway Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Y Tế PW Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản thỏa thuận theo năng lực. Thử việc 2 tháng nhận 100% lương cơ bản;

Phụ cấp ăn trưa: 500.000đ;

Thưởng các dịp lễ tết, sinh nhật, thưởng lương tháng 13;

15 ngày nghỉ trong năm bao gồm 12 ngày nghỉ phép và 3 ngày nghỉ ốm hưởng nguyên lương;

Đóng BHXH sau 2 tháng thử việc;

Được giảm giá tới 90% khi nhân viên và người thân sử dụng các dịch vụ của Parkway;

Thời gian làm việc: Sáng 8h30 - 12h00, Chiều 13h30 - 18h00, từ Thứ Hai - Thứ Sáu hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nha Khoa Parkway Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Y Tế PW

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.