Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Recoin làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Recoin
- Hà Nội: Văn phòng tại Hà Nội
- tòa nhà EVD, số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhận hóa đơn chứng từ, kê khai thuế, Lập sổ sách kế toán, BCTC theo quy định;
- Kiểm tra hóa đơn, chứng từ, rà soát sổ sách;
- Tập hợp, phân bổ chi phí và tính ra giá thành sản phẩm
- Kiểm soát tính đúng đắn của việc hạch toán chi phí sản xuất và phân bổ chi phí sản xuất;
- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra;
- Giao dịch các công việc liên quan đến Ngân hàng;
- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Quyền lợi:
- Được hưởng quyền lợi theo quy định của pháp luật (nghỉ lễ tết, tham gia BHXH, BHYT...)
- Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, được nghỉ thứ 7, chủ nhật.
- Mức lương thỏa thuận tùy thuộc vào trình độ và kinh nghiệm
Địa điểm làm việc: Tòa nhà EVD, 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội.
Tại Công Ty Cổ Phần Recoin Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Recoin
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI