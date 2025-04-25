Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Recoin làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Văn phòng tại Hà Nội - tòa nhà EVD, số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhận hóa đơn chứng từ, kê khai thuế, Lập sổ sách kế toán, BCTC theo quy định;

- Kiểm tra hóa đơn, chứng từ, rà soát sổ sách;

- Tập hợp, phân bổ chi phí và tính ra giá thành sản phẩm

- Kiểm soát tính đúng đắn của việc hạch toán chi phí sản xuất và phân bổ chi phí sản xuất;

- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra;

- Giao dịch các công việc liên quan đến Ngân hàng;

- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên có kinh nghiệm kế toán về sản xuất

Quyền lợi:

- Được hưởng quyền lợi theo quy định của pháp luật (nghỉ lễ tết, tham gia BHXH, BHYT...)

- Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, được nghỉ thứ 7, chủ nhật.

- Mức lương thỏa thuận tùy thuộc vào trình độ và kinh nghiệm

Địa điểm làm việc: Tòa nhà EVD, 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội.

Tại Công Ty Cổ Phần Recoin Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Recoin

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin