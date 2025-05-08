Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CÁC SẢN PHẨM THIÊN NHIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÁC SẢN PHẨM THIÊN NHIÊN
- Hà Nội: Số 2 ngõ 22 Trung Kính, Trung Hoà, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 18 Triệu
- Tiếp nhận kiểm tra, kiểm soát chứng từ kế toán;
- Thực hiện ghi chép, tính toán, phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như: hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao tài sản cố định, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế VAT... theo quy định của kế toán và các chế độ, chính sách Thuế hiện hành;
- Làm các báo cáo nộp cho cơ quan thống kê theo quy định, bao gồm các báo cáo tháng, quý, năm.
- Thực hiện các công việc khác khi có phát sinh và theo phân công nhiệm vụ từng thời điểm.
- Tiếp nhận, kiểm tra thanh toán và hạch toán phát sinh thu chi, tổng hợp doanh thu hàng tuần.
- Kiểm tra, đối chiếu, cập nhật hệ thống sổ sách kế toán, công nợ phải thu, phải trả.
- Thực hiện xuất hóa đơn hàng hóa bán ra, kê khai tờ khai hàng hóa nhập khẩu.
- Thực hiện lập kế hoạch thanh toán đối với các công nợ phải thu, phải trả
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Chi tiết: Trao đổi trong quá trình phỏng vấn.
Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán/Kiểm toán/Tài chính:
- Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phần mềm kế toán);
- Ưu tiên ứng viên đã từng quyết toán thuế.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÁC SẢN PHẨM THIÊN NHIÊN Thì Được Hưởng Những Gì
- Người lao động được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động;
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở, hòa đồng, nhiều cơ hội thăng tiến.
- Các chính sách phúc lợi khác của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÁC SẢN PHẨM THIÊN NHIÊN
