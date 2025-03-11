Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Kỹ Thuật Nam Việt- Văn Phòng Đại Diện Tại Cần Thơ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Kỹ Thuật Nam Việt- Văn Phòng Đại Diện Tại Cần Thơ
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Kỹ Thuật Nam Việt- Văn Phòng Đại Diện Tại Cần Thơ

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Kỹ Thuật Nam Việt- Văn Phòng Đại Diện Tại Cần Thơ

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- KDC Tăng Long Garden, 105 Đường A4, Kp. Ích Thạnh, P. Trường Thạnh, TP Thủ Đức, TP.HCM., Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Theo dõi, đối chiếu, thu hồi công nợ khách hàng;
Báo cáo doanh số bán hàng, công nợ, báo cáo thuế, hoạch toán Misa;
Công việc sẽ trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ, dưới 27 tuổi;
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Kế toán;
Thái độ làm việc tích cực, hòa nhã với mọi người;
Biết rõ phần mềm Misa;
Thành thạo tin học văn phòng;
Yêu cầu từ 1 năm kinh nghiệm.

Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Kỹ Thuật Nam Việt- Văn Phòng Đại Diện Tại Cần Thơ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8 - 10 triệu + phụ cấp (cơm, tăng ca...);
Cơ hội: Có điều kiện phát huy năng lực và thăng tiến;
Môi trường làm việc cởi mở chú trọng phát triển năng lực con người vê chuyên môn, tư duy và văn hóa sống;
Chế độ - Phúc lợi: Hưởng đầy đủ chế độ các theo quy định của pháp luật, 1 ngày phép/tháng, thăm quan, nghỉ mát, thưởng tặng quà dịp lễ Tết...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Kỹ Thuật Nam Việt- Văn Phòng Đại Diện Tại Cần Thơ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Kỹ Thuật Nam Việt- Văn Phòng Đại Diện Tại Cần Thơ

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Kỹ Thuật Nam Việt- Văn Phòng Đại Diện Tại Cần Thơ

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: A4, KDC Tăng Long Garden, 105 Đường Số 8, KP. ÍCh Thạnh, Phường Trường Thạnh, TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

