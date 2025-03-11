Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Kỹ Thuật Nam Việt- Văn Phòng Đại Diện Tại Cần Thơ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Kỹ Thuật Nam Việt- Văn Phòng Đại Diện Tại Cần Thơ
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- KDC Tăng Long Garden, 105 Đường A4, Kp. Ích Thạnh, P. Trường Thạnh, TP Thủ Đức, TP.HCM., Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Theo dõi, đối chiếu, thu hồi công nợ khách hàng;
Báo cáo doanh số bán hàng, công nợ, báo cáo thuế, hoạch toán Misa;
Công việc sẽ trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nữ, dưới 27 tuổi;
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Kế toán;
Thái độ làm việc tích cực, hòa nhã với mọi người;
Biết rõ phần mềm Misa;
Thành thạo tin học văn phòng;
Yêu cầu từ 1 năm kinh nghiệm.
Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Kỹ Thuật Nam Việt- Văn Phòng Đại Diện Tại Cần Thơ Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 8 - 10 triệu + phụ cấp (cơm, tăng ca...);
Cơ hội: Có điều kiện phát huy năng lực và thăng tiến;
Môi trường làm việc cởi mở chú trọng phát triển năng lực con người vê chuyên môn, tư duy và văn hóa sống;
Chế độ - Phúc lợi: Hưởng đầy đủ chế độ các theo quy định của pháp luật, 1 ngày phép/tháng, thăm quan, nghỉ mát, thưởng tặng quà dịp lễ Tết...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Kỹ Thuật Nam Việt- Văn Phòng Đại Diện Tại Cần Thơ
