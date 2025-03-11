Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Kỹ Thuật Nam Việt- Văn Phòng Đại Diện Tại Cần Thơ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - KDC Tăng Long Garden, 105 Đường A4, Kp. Ích Thạnh, P. Trường Thạnh, TP Thủ Đức, TP.HCM., Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Theo dõi, đối chiếu, thu hồi công nợ khách hàng;

Báo cáo doanh số bán hàng, công nợ, báo cáo thuế, hoạch toán Misa;

Công việc sẽ trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính: Nữ, dưới 27 tuổi;

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Kế toán;

Thái độ làm việc tích cực, hòa nhã với mọi người;

Biết rõ phần mềm Misa;

Thành thạo tin học văn phòng;

Yêu cầu từ 1 năm kinh nghiệm.

Quyền Lợi Được Hưởng

Lương cứng: 8 - 10 triệu + phụ cấp (cơm, tăng ca...);

Cơ hội: Có điều kiện phát huy năng lực và thăng tiến;

Môi trường làm việc cởi mở chú trọng phát triển năng lực con người vê chuyên môn, tư duy và văn hóa sống;

Chế độ - Phúc lợi: Hưởng đầy đủ chế độ các theo quy định của pháp luật, 1 ngày phép/tháng, thăm quan, nghỉ mát, thưởng tặng quà dịp lễ Tết...

Cách Thức Ứng Tuyển

