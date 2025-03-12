Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Thương Mại Thiết Bị Văn Phòng Sáng Tạo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 43 Linh Đông, Khu Phố 7, P. Linh Đông, Tp Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

• Tính và kiểm soát, hạch toán giá thành sản phẩm sản xuất

• Theo dõi chi tiết việc nhập –xuất nguyên vật liệu, thành phẩm hàng ngày.

• Kiểm soát tiêu hao nguyên liệu đảm bảo theo định mức quy định.

• Định kỳ lập các báo cáo công việc theo yêu cầu.

• Hạch toán các nghiệp vụ kế toán, kiểm tra đối chiếu số liệu kế toán, lập BCTC, thuế TNDN.

• Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Từ 27 tuổi trở lên

• Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính ngân hàng.

• Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên vị trí tương đương.

• Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa, vi tính văn phòng.

• Hiểu và nắm vững chế độ kế toán, các quy định về thuế GTGT, TNCN, TNDN, XNK, …

• Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Thiết Bị Văn Phòng Sáng Tạo Thì Được Hưởng Những Gì

• Du lịch định kì 1 lần/năm

• BHYT, BHXH đầy đủ.

• Thưởng sinh nhật, thưởng nhân viên xuất sắc của tháng/năm

• Cuối năm: thưởng tháng 13, quà tết…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Thiết Bị Văn Phòng Sáng Tạo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin