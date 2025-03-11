Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Maxx Communication làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu

MaxX DC hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ truyền thông, quảng cáo trên nền tảng kỹ thuật số. Được thành lập từ năm 2015 với quy mô nhân sự khoảng 20 người, với khoảng 30 hợp đồng/dự án với khách hàng mỗi năm và đang hạch toán doanh thu, chi phí theo từng hợp đồng/dự án nên cần tuyển kế toán tổng hợp phù hợp với nhu cầu công ty

1. Nhóm công việc theo dự án:

- Theo dõi tiến độ hợp đồng, tiến độ thanh toán với khách hàng và các nhà cung cấp của từng dự án.

- Theo dõi quản lý công nợ phải thu, phải trả, đề xuất thanh toán theo từng dự án. Xuất hóa đơn, tổng hợp, cân đối hóa đơn đầu ra, đầu vào theo yêu cầu dự án.

- Báo cáo doanh thu, chi phí theo từng dự án và tổng hợp doanh thu chi phí dự án toàn công ty.

- Phối hợp với phòng quản lý khách hàng để thu hồi công nợ, nghiệm thu dự án.

2. Nhóm công việc nội bộ:

- Theo dõi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hạch toán vào phần mềm kế toán, Hạch toán phân bổ chi phí CCDC, tính khấu hao TSCĐ…

- Lập phiếu thu, phiếu chi, Theo dõi các khoản thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, thực hiện các giao dịch ngân hàng, làm hợp đồng mua bán ngoại tệ.

- Quản lý và thu mua nội bộ: Văn phòng phẩm, điện, nước....

- Tính lương, trả lương cho nhân viên, BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng.

- Báo cáo dòng tiền hàng tháng.

- Lên báo cáo tài chính hàng quý, năm.

3. Nhóm công việc với các cơ quan liên quan:

- Báo cáo thuế hàng quý/năm;

- Lập và nộp tờ khai thuế GTGT định kỳ hàng quý/hàng năm;

- Lập và nộp tờ khai, giải trình quyết toán thuế TNDN, TNCN khi có yêu cầu;

- Cập nhật thông tin và làm việc với cơ quan thuế, BHXH;