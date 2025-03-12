Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN DKRA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Bình Tân, Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

• Công tác Hành chính

• Quản lý danhh sách khách hàng, công tác hành chánh văn thư.

• Giám sát nhân sự chuyên trách làm việc tại các khu vực chính, nhà thầu vệ sinh, bảo vệ, diệt côn trùng…

• Quản lý nhân sự làm việc tại dự án về tính tuân thủ, thực hiện đúng quy định Công ty. Chấm công nhân viên.

• Thực hiện các thủ tục thanh toán phí dịch vụ theo các Hợp đồng dịch vụ đã ký.

• Phối hợp cùng Ban quản lý tổ chức các sự kiện lễ hội trung thu, 1/6, hội nghị, trang trí Lễ, Tết, …

• Công tác Kế toán

• Quản lý công tác thu, chi các khoản phí, công nợ của cư dân/khách thuê tại dự án

• Thực hiện thu các khoản tiền: ký quỹ trang trí nội thất, phí thi công, phí quản lý hàng tháng, gas, phí gửi xe,…

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao Đẳng chuyên ngành Kế toán, kinh tế hoặc các ngành liên quan trở lên

• Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm. Ưu tiên có kinh nghiệm về quản lý vận hành tòa nhà văn phòng, chung cư

• Sử dụng thành thạo Word, Excel

• Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống

• Giới tính: Nữ

• Độ tuổi: 20 đến 35

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN DKRA Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: Thoả thuận

• Xét tăng lương hằng năm theo năng lực

• Tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm và công đoàn sau 2 tháng thử việc

• Đào tạo nghiệp vụ

• Chính sách mua ưu đãi bất động sản

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN DKRA

