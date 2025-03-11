Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH TMDV May Mắn Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH TMDV May Mắn Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Công Ty TNHH TMDV May Mắn Vàng
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Công Ty TNHH TMDV May Mắn Vàng

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH TMDV May Mắn Vàng

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tòa nhà Saigon ICT, Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Lô 46, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh., Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Hạch toán và kiểm soát các nghiệp vụ kế toán tổng hợp, đảm bảo tính chính xác và kịp thời của thông tin tài chính.
- Lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý và năm, phân tích các chỉ tiêu tài chính nhằm hỗ trợ quản lý ra quyết định.
- Quản lý và theo dõi công nợ phải thu, phải trả, đảm bảo thu hồi nợ đúng hạn và kiểm soát chi phí.
- Thực hiện các công việc liên quan đến thuế, bao gồm lập tờ khai thuế, quyết toán thuế và làm việc với cơ quan thuế khi cần thiết.
- Tham gia xây dựng và cải tiến quy trình kế toán, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và chuẩn mực kế toán hiện hành.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các lĩnh vực liên quan.
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán tổng hợp.
- Thành thạo các phần mềm kế toán như Misa, Fast, hoặc các phần mềm tương đương.
- Hiểu biết sâu về các quy định pháp luật liên quan đến kế toán và thuế.
- Kỹ năng phân tích tài chính tốt và khả năng lập báo cáo tài chính chính xác.
- Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả, có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Tại Công Ty TNHH TMDV May Mắn Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, thưởng 13 tháng lương theo hiệu suất làm việc.
- Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Hỗ trợ bữa trưa tại công ty hoặc phụ cấp ăn trưa hàng tháng.
- Nghỉ phép hàng năm theo quy định, tối thiểu 12 ngày/năm.
- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và phát triển nghề nghiệp.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TMDV May Mắn Vàng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH TMDV May Mắn Vàng

Công Ty TNHH TMDV May Mắn Vàng

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 456 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

