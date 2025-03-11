Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ - KINH DOANH 3N làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ - KINH DOANH 3N
- Hồ Chí Minh:
- 14E20 Thao Dien,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
ĐẶT HÀNG
Liên hệ với các bộ phận liên quan để cập nhật tồn kho, tình hình kinh doanh sản phẩm
Dự kiến đặt hàng, theo dõi và hỗ trợ quy trình nhập khẩu hàng hóa
NHẬP HÀNG
Liên hệ với dịch vụ (forwarder) về thông tin lô hàng
Chuẩn bị hồ sơ, chứng từ để nhập khẩu hàng hóa
Đóng thuế nhập khẩu
Cập nhật tiến độ nhập hàng cho các bên liên quan
CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Rà soát, kiểm tra các bản Tự công bố sản phẩm
Liên hệ với các dịch vụ liên quan để làm Tự công bố sản phẩm
Liên hệ với nhà cung cấp để xin tài liệu cần thiết về sản phẩm, nhà máy,…
Theo dõi, cập nhật tiến độ cho các bên liên quan
KẾ TOÁN
Đề xuất thanh toán
Nhập liệu lên phần mềm kế toán các khoản chi, hóa đơn,…
Theo dõi công nợ nhà cung cấp
Mua và thanh toán các vật dụng nhu yếu phẩm của công ty
Kiểm kho cuối tháng
Báo cáo công nợ ngoại tệ mỗi tháng
Đối chiếu hóa đơn VAT đầu vào mỗi quý
BẢO HIỂM XÃ HỘI
Làm các thủ tục BHXH cho nhân viên (báo tang, báo giảm, thủ tục cấp sổ, ốm đau, thai sản,…)
Quản lý danh sách nhân viên tham gia BHXH, sổ BHXH
Đề xuất thanh toán BHXH hằng tháng cho nhân viên
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo tiếng Anh 4 kỹ năng
Có kiến thức cơ bản về thủ tục xuất nhập khẩu.
Thành thạo tin học văn phòng (Excel).
Khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có khả năng chịu áp lực công việc cao.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ - KINH DOANH 3N Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc thân thiện.
Có cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.
Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ - KINH DOANH 3N
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
