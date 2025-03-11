Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ - KINH DOANH 3N làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ - KINH DOANH 3N làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ - KINH DOANH 3N
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ - KINH DOANH 3N

Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ - KINH DOANH 3N

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 14E20 Thao Dien,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

ĐẶT HÀNG
Liên hệ với các bộ phận liên quan để cập nhật tồn kho, tình hình kinh doanh sản phẩm
Dự kiến đặt hàng, theo dõi và hỗ trợ quy trình nhập khẩu hàng hóa
NHẬP HÀNG
Liên hệ với dịch vụ (forwarder) về thông tin lô hàng
Chuẩn bị hồ sơ, chứng từ để nhập khẩu hàng hóa
Đóng thuế nhập khẩu
Cập nhật tiến độ nhập hàng cho các bên liên quan
CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Rà soát, kiểm tra các bản Tự công bố sản phẩm
Liên hệ với các dịch vụ liên quan để làm Tự công bố sản phẩm
Liên hệ với nhà cung cấp để xin tài liệu cần thiết về sản phẩm, nhà máy,…
Theo dõi, cập nhật tiến độ cho các bên liên quan
KẾ TOÁN
Đề xuất thanh toán
Nhập liệu lên phần mềm kế toán các khoản chi, hóa đơn,…
Theo dõi công nợ nhà cung cấp
Mua và thanh toán các vật dụng nhu yếu phẩm của công ty
Kiểm kho cuối tháng
Báo cáo công nợ ngoại tệ mỗi tháng
Đối chiếu hóa đơn VAT đầu vào mỗi quý
BẢO HIỂM XÃ HỘI
Làm các thủ tục BHXH cho nhân viên (báo tang, báo giảm, thủ tục cấp sổ, ốm đau, thai sản,…)
Quản lý danh sách nhân viên tham gia BHXH, sổ BHXH
Đề xuất thanh toán BHXH hằng tháng cho nhân viên

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí công việc liên quan đến kế toán, mua hàng.
Thành thạo tiếng Anh 4 kỹ năng
Có kiến thức cơ bản về thủ tục xuất nhập khẩu.
Thành thạo tin học văn phòng (Excel).
Khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có khả năng chịu áp lực công việc cao.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ - KINH DOANH 3N Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc thân thiện.
Có cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.
Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ - KINH DOANH 3N

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ - KINH DOANH 3N

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ - KINH DOANH 3N

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 14E20 đường Thảo Điền, P. Thảo Điền, TP. Thủ Đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

