Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ - KINH DOANH 3N làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 14E20 Thao Dien,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

ĐẶT HÀNG

Liên hệ với các bộ phận liên quan để cập nhật tồn kho, tình hình kinh doanh sản phẩm

Dự kiến đặt hàng, theo dõi và hỗ trợ quy trình nhập khẩu hàng hóa

NHẬP HÀNG

Liên hệ với dịch vụ (forwarder) về thông tin lô hàng

Chuẩn bị hồ sơ, chứng từ để nhập khẩu hàng hóa

Đóng thuế nhập khẩu

Cập nhật tiến độ nhập hàng cho các bên liên quan

CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Rà soát, kiểm tra các bản Tự công bố sản phẩm

Liên hệ với các dịch vụ liên quan để làm Tự công bố sản phẩm

Liên hệ với nhà cung cấp để xin tài liệu cần thiết về sản phẩm, nhà máy,…

Theo dõi, cập nhật tiến độ cho các bên liên quan

KẾ TOÁN

Đề xuất thanh toán

Nhập liệu lên phần mềm kế toán các khoản chi, hóa đơn,…

Theo dõi công nợ nhà cung cấp

Mua và thanh toán các vật dụng nhu yếu phẩm của công ty

Kiểm kho cuối tháng

Báo cáo công nợ ngoại tệ mỗi tháng

Đối chiếu hóa đơn VAT đầu vào mỗi quý

BẢO HIỂM XÃ HỘI

Làm các thủ tục BHXH cho nhân viên (báo tang, báo giảm, thủ tục cấp sổ, ốm đau, thai sản,…)

Quản lý danh sách nhân viên tham gia BHXH, sổ BHXH

Đề xuất thanh toán BHXH hằng tháng cho nhân viên

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí công việc liên quan đến kế toán, mua hàng.

Thành thạo tiếng Anh 4 kỹ năng

Có kiến thức cơ bản về thủ tục xuất nhập khẩu.

Thành thạo tin học văn phòng (Excel).

Khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ - KINH DOANH 3N Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc thân thiện.

Có cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ - KINH DOANH 3N

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin