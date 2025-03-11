Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Home & Health MH VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Block C Sarina, khu Sala park, An Lợi Đông, Quận 2, Quận 2

Tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán:

Kiểm soát các thủ tục chứng từ, việc chấp hành các quy trình, quy định về quản lý tài chính kế toán tại Công ty.

Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán.

Lập Báo cáo tài chính:

Lập các báo cáo tài chính theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan. Giải trình số liệu của mình trước cơ quan thuế.

Tổ chức và giám sát việc lưu trữ sổ sách, chứng từ kế toán theo quy định, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán của Công ty.

Kiểm tra và đảm bảo tính chính xác, hợp lý và hợp lệ của hóa đơn chứng từ.

Lập và nộp báo cáo thuế theo các quy định thuế hiện hành.

Quản lý các rủi ro thuế và đề xuất các biện pháp giải quyết.

Lập các báo cáo quản trị hàng tháng theo yêu cầu Ban Giám Đốc và đảm bảo chất lượng của các báo cáo này.

Lập kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn, phân tích và dự báo dòng tiền của công ty nhằm cân đối dòng tiền.

Cập nhật toàn bộ số liệu vào phần mềm kế toán hàng tháng.

Theo dõi công nợ phải thu, phải trả khách hàng.

Giao dịch chứng từ ngân hàng.

Theo dõi và lập bảng kê đầu vào, đầu ra, tổng hợp trên tờ khai GTGT, TNCN định kỳ.

Theo dõi các khoản thuế (Môn bài, GTGT, TNCN, TNDN) phải nộp và lập đề nghị thanh toán.

Tham mưu cho lãnh đạo:

Tham mưu các vấn đề có liên quan trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Đề ra các biện pháp khắc phục hoặc các phương án xử lý phù hợp nhằm cải tiến công tác quản lý của Phòng Kế toán và của Công ty.

Tham mưu cho Ban Giám Đốc, Viết các quy trình làm việc liên quan hoạt động Tài chính

Trình độ: Tốt nghiệp đại học ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

Ưu tiên có kinh nghiệm làm kế toán ở những công ty Xây dựng, bất động sản.

Trách nhiệm, trung thực, cẩn thận.

Năng động, nhanh nhẹn, tư duy tốt.

Thành thạo vi tính, sử dụng phần mềm kế toán.

Kinh nghiệm: 3 năm trở lên.

Bảo mật thông tin:

Chịu trách nhiệm bảo mật tất cả các thông tin có liên quan hoặc không liên quan đến lĩnh vực được giao phụ trách.

Báo cáo cấp trên tất cả những vấn đề có liên quan đến thông tin bảo mật của Công ty bị tiết lộ hoặc có nguy cơ bị tiết lộ ra ngoài.

Tại Công ty TNHH Home & Health MH VINA Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh theo năng lực

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện.

- Các phúc lợi khác bao gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Home & Health MH VINA

