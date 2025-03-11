Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MTV OUTSOURCE SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH MTV OUTSOURCE SOLUTIONS
Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 60/15 Lý Chính Thắng, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Từ 15 Triệu
TNCN
Tờ khai khấu trừ hoàn thuế
Thỏa ước HĐLĐ
Lập bộ BCTC
Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhận việc sớm (phỏng vấn và nhận việc ngay).
Đã từng làm việc cho công ty dịch vụ có quy mô > 50 nhân viên.
Có khả năng quản lý thời gian, quản lý công việc và có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
Năng động, hòa đồng với mọi người, có tinh thần làm việc lâu dài.
Đã từng làm việc cho công ty dịch vụ có quy mô > 50 nhân viên.
Có khả năng quản lý thời gian, quản lý công việc và có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
Năng động, hòa đồng với mọi người, có tinh thần làm việc lâu dài.
Tại CÔNG TY TNHH MTV OUTSOURCE SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì
Loại hình làm việc: Full-time.
Ngành nghề: Dịch vụ tư vấn tài chính thị trường Mỹ (Không bảo hiểm, Không đa cấp).
Thời gian làm việc: 07:30 AM - 5:00 PM (Thứ 2 - Thứ 6), nghỉ trưa 1.5 giờ.
Ngành nghề: Dịch vụ tư vấn tài chính thị trường Mỹ (Không bảo hiểm, Không đa cấp).
Thời gian làm việc: 07:30 AM - 5:00 PM (Thứ 2 - Thứ 6), nghỉ trưa 1.5 giờ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV OUTSOURCE SOLUTIONS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI