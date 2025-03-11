Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MTV OUTSOURCE SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MTV OUTSOURCE SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

CÔNG TY TNHH MTV OUTSOURCE SOLUTIONS
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
CÔNG TY TNHH MTV OUTSOURCE SOLUTIONS

Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH MTV OUTSOURCE SOLUTIONS

Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 60/15 Lý Chính Thắng, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Từ 15 Triệu

TNCN
Tờ khai khấu trừ hoàn thuế
Thỏa ước HĐLĐ
Lập bộ BCTC

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhận việc sớm (phỏng vấn và nhận việc ngay).
Đã từng làm việc cho công ty dịch vụ có quy mô > 50 nhân viên.
Có khả năng quản lý thời gian, quản lý công việc và có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
Năng động, hòa đồng với mọi người, có tinh thần làm việc lâu dài.

Tại CÔNG TY TNHH MTV OUTSOURCE SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Loại hình làm việc: Full-time.
Ngành nghề: Dịch vụ tư vấn tài chính thị trường Mỹ (Không bảo hiểm, Không đa cấp).
Thời gian làm việc: 07:30 AM - 5:00 PM (Thứ 2 - Thứ 6), nghỉ trưa 1.5 giờ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV OUTSOURCE SOLUTIONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV OUTSOURCE SOLUTIONS

CÔNG TY TNHH MTV OUTSOURCE SOLUTIONS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 60/15-17 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

