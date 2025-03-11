Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MTV OUTSOURCE SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 60/15 Lý Chính Thắng, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Từ 15 Triệu

TNCN

Tờ khai khấu trừ hoàn thuế

Thỏa ước HĐLĐ

Lập bộ BCTC

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhận việc sớm (phỏng vấn và nhận việc ngay).

Đã từng làm việc cho công ty dịch vụ có quy mô > 50 nhân viên.

Có khả năng quản lý thời gian, quản lý công việc và có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Năng động, hòa đồng với mọi người, có tinh thần làm việc lâu dài.

Tại CÔNG TY TNHH MTV OUTSOURCE SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Loại hình làm việc: Full-time.

Ngành nghề: Dịch vụ tư vấn tài chính thị trường Mỹ (Không bảo hiểm, Không đa cấp).

Thời gian làm việc: 07:30 AM - 5:00 PM (Thứ 2 - Thứ 6), nghỉ trưa 1.5 giờ.

