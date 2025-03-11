Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH GROUPE ATLANTIC VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH GROUPE ATLANTIC VIETNAM
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
CÔNG TY TNHH GROUPE ATLANTIC VIETNAM

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH GROUPE ATLANTIC VIETNAM

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 12 Tôn Đản, Phường 13,Hồ Chí Minh, Quận 4

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Với vai trò là Kế toán tổng hợp, bạn sẽ…
Thu thập, tổng hợp và xử lý các số liệu, chứng từ kế toán thông qua những nghiệp vụ kinh tế. Hạch toán các khoản chi phí, hóa đơn vào sổ sách kế toán
Hạch toán những khoản thu, chi, khấu hao, ghi chép thuế giá trị gia tăng (GTGT)/thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN),...
Giám sát và báo cáo định kỳ hàng tháng (báo cáo thuế, tờ khai thuế,...)
Đối chiếu và kiểm tra số liệu với Sổ cái
Kiểm tra các số liệu cuối kỳ (sự cân đối giữa số liệu chi tiết và số liệu tổng hợp, kiểm tra số dư đầu kỳ – cuối kỳ,…)
Theo dõi quản lý lãi vay và nợ vay. Làm thủ tục đăng ký với Ngân hàng nhà nước
Đối chiếu công nợ với nhà cung cấp nước ngoài hàng tháng (ICP)

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bạn thích hợp nếu…
Bạn tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc ngành kế toán, kiểm toán, tài chính
Bạn có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán
Bạn có thể tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công
Bạn biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng qui định.
Bạn sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán)
Bạn có 5 năm kinh nghiệm tại vị trí ứng tuyển.

Tại CÔNG TY TNHH GROUPE ATLANTIC VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lợi ích dành cho bạn là gì?
Tham gia vào một nơi làm việc hợp tác, phát triển.
Tham gia vào các hoạt động nâng cao nhận thức về thương hiệu của chúng tôi tại Việt Nam.
Tận hưởng các lợi ích của một công ty toàn cầu và địa phương (ra mắt sản phẩm thường xuyên, tăng lương hàng năm, khám sức khỏe hàng năm, phụ cấp sinh nhật, tiệc tất niên…)
Lương cơ bản 13 tháng, tiền thưởng được trả hàng năm.
Được hưởng chế độ đóng bảo hiểm xã hội full lương, tham gia bảo hiểm của chi nhánh địa phương.
Nghỉ phép 12 ngày trong năm. Được cấp thêm 1 ngày nghỉ phép cho mỗi 5 năm làm việc tại công ty.
Cơ sở vật chất tốt ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh.
Đồng phục, máy tính xách tay

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GROUPE ATLANTIC VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GROUPE ATLANTIC VIETNAM

CÔNG TY TNHH GROUPE ATLANTIC VIETNAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 12 Tôn Đản, P.13, Q.4, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

