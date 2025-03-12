Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯỜNG SA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯỜNG SA
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/04/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯỜNG SA

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯỜNG SA

Mức lương
10 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 274 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, Q. 3, Tp. HCM, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

Kiểm tra, đối chiếu và hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày.
Theo dõi và quản lý công nợ phải thu, phải trả với nhà cung cấp và khách hàng.
Quản lý, kiểm tra, đối chiếu sổ sách kế toán, báo cáo nội bộ.
Kiểm soát các khoản chi phí, doanh thu của nhà hàng theo từng bộ phận.
Theo dõi và quản lý dòng tiền, báo cáo thu - chi hàng ngày.
Lập báo cáo tài chính nội bộ, báo cáo quản trị theo yêu cầu của cấp trên.
Phối hợp với bộ phận kho để kiểm soát nhập - xuất - tồn hàng hóa.
Hỗ trợ các công việc kế toán khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯỜNG SA Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯỜNG SA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯỜNG SA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯỜNG SA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 10 KP4, Bác Ái, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

