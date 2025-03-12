Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯỜNG SA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯỜNG SA
- Hồ Chí Minh: 274 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, Q. 3, Tp. HCM, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 16 Triệu
Kiểm tra, đối chiếu và hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày.
Theo dõi và quản lý công nợ phải thu, phải trả với nhà cung cấp và khách hàng.
Quản lý, kiểm tra, đối chiếu sổ sách kế toán, báo cáo nội bộ.
Kiểm soát các khoản chi phí, doanh thu của nhà hàng theo từng bộ phận.
Theo dõi và quản lý dòng tiền, báo cáo thu - chi hàng ngày.
Lập báo cáo tài chính nội bộ, báo cáo quản trị theo yêu cầu của cấp trên.
Phối hợp với bộ phận kho để kiểm soát nhập - xuất - tồn hàng hóa.
Hỗ trợ các công việc kế toán khác theo yêu cầu của quản lý.
