Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Lô C2

- 7, Đường N7, KCN Tân Phú Trung, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, TP.HCM, Huyện Củ Chi

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
- Kiểm tra định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
- Kiểm tra số dư cuối kỳ, đảm bảo sự chính xác với các báo cáo chi tiết.
- Hạch toán phân bổ chi phí: Khấu hao tài sản, tiền lương, chi phí trích trước, thuế GTGT...
- Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.
- Lập báo tài chính tháng, quý, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
- Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán
- Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.
- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
- Kiểm soát công tác kế toán theo ủy quyền
- Lập ngân sách của Phòng Kế toán, xem xét, phê duyệt và tổng hợp ngân sách của toàn công ty.
- Theo dõi, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc nhân sự của Phòng Kế toán.
- Thực hiện các công việc khác liên quan theo sự phân công của Ban Giám đốc

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành tài chính kế toán
- Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong công tác kế toán và 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Thành thạo các phần mềm chuyên dụng
- Nắm vững kiến thức về kế toán, thuế
- Kỹ năng lập kế hoạch và báo cáo
- Kỹ năng tư duy/ phân tích/ tổng hợp
- Kỹ năng hướng dẫn, kiểm soát, đánh giá

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Xét tăng lương hàng năm
- Nghỉ phép và tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước
- Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh
- Thưởng các ngày lễ, tết trong năm
- Du lịch/nghỉ mát, Team building hàng năm; Year end party và các ngày kỷ niệm
- Tổ chức sinh nhật hàng tháng; chế độ thăm hỏi bản thân và gia đình
- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và chuyên môn
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện với đội ngũ nhân viên trẻ, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 23- D, khu nhà ở thấp tầng ô đất A10, khu đô thị Nam Trung Yên, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

