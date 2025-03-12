Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Đầu tư Công Nghệ NG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu

Mức lương 18 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 78 Nguyễn Quý Đức, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM, Quận 2, Quận 2

Xuất hóa đơn, lưu trữ và quản lý hồ sơ hóa đơn

Thực hiện đối chiếu, theo dõi chi phí và quản lý dòng tiền.

Thực hiện báo cáo thuế GTGT, TNDN, BCTC

Tính lương, BHXH, thuế TNCN

Hạch toán trên phần mềm kế toán.

Thực hiện hồ sơ và giao dịch ngân hàng

Bằng cử nhân các chuyên ngành liên quan như Kế toán, Tài chính

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm Kế toán tổng hợp hoặc Kế toán thuế

Thành thạo phần mềm kế toán

Kinh nghiệm quản lý các giao dịch tài chính, làm việc với cơ quan thuế và ngân hàng

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề, chú ý đến chi tiết, trung thực và sẵn sàng học hỏi.

Tại Công ty TNHH Đầu tư Công Nghệ NG Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ, năng động, được trang bị thiết bị khi làm việc.

Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.

Teambuilding, du lịch hàng năm

Lương tháng 13

Mức lương cạnh tranh

