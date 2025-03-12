Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Đầu tư Công Nghệ NG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Đầu tư Công Nghệ NG
Mức lương
18 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 78 Nguyễn Quý Đức, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 22 Triệu
Xuất hóa đơn, lưu trữ và quản lý hồ sơ hóa đơn
Thực hiện đối chiếu, theo dõi chi phí và quản lý dòng tiền.
Thực hiện báo cáo thuế GTGT, TNDN, BCTC
Tính lương, BHXH, thuế TNCN
Hạch toán trên phần mềm kế toán.
Thực hiện hồ sơ và giao dịch ngân hàng
Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bằng cử nhân các chuyên ngành liên quan như Kế toán, Tài chính
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm Kế toán tổng hợp hoặc Kế toán thuế
Thành thạo phần mềm kế toán
Kinh nghiệm quản lý các giao dịch tài chính, làm việc với cơ quan thuế và ngân hàng
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề, chú ý đến chi tiết, trung thực và sẵn sàng học hỏi.
Tại Công ty TNHH Đầu tư Công Nghệ NG Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc trẻ, năng động, được trang bị thiết bị khi làm việc.
Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.
Teambuilding, du lịch hàng năm
Lương tháng 13
Mức lương cạnh tranh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư Công Nghệ NG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
