Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN UBOFOOD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 13 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN UBOFOOD VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN UBOFOOD VIỆT NAM

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN UBOFOOD VIỆT NAM

Mức lương
Từ 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Từ 13 Triệu

- Thực hiện công việc theo sự phân công của Kế toán trưởng và Ban giám đốc Công ty;
- Thực hiện các nghiệp vụ Thu, Chi liên quan đến Tiền Mặt;
- Thực hiện các giao dịch liên quan đến Ngân hàng như: Hạch toán báo nợ, báo có, giao dịch Nộp và rút tiền , giao dịch UNC, giao dịch thay đổi thông tin.. khi được Kế toán trưởng và Tổng Giám đốc ký duyệt;
- Theo dõi, hạch toán khấu hao, tccđ, ccdc
- Kiểm tra hồ sơ thanh toán.
- Đối chiếu số liệu chi tiết và tổng hợp
- Nhận Hóa đơn đỏ : kiểm tra chính xác các thông tin trên Hóa đơn;
- Xuất hóa đơn tài chính
- Làm tờ khai thuế định kỳ, báo cáo tài chính thuế định kỳ.
- Báo cáo tài chính nội bộ.
- Các công việc khác phát sinh.
- Chịu trách nhiệm với các nhiệm vụ được giao.
Theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công ty và Kế toán trưởng

Với Mức Lương Từ 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành;
• Có kỹ năng về quản lý, điều hành
• Tối thiểu 02 năm trong lĩnh vực tương đương
• Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.
• Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
• Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định.
• Sử dụng máy vi tính thành thạo (Phần mềm excel, phần mềm kế toán).
• Nhanh nhẹ, thật thà, chăm chỉ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN UBOFOOD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: 12.000.000 vnd + 1.000.000 vnđ hỗ trợ ăn được quy đổi thành voucher thực phẩm mua hàng.
• Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi (sinh nhật, ốm đau, các ngày lễ theo quy định nhà nước...), du lịch, teambuilding...
• Chế độ BHXH, BHYT đầy đủ cho nhân viên chính thức.
• Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện và nhiềucơ hội phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN UBOFOOD VIỆT NAM

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN UBOFOOD VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN UBOFOOD VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, nhà A, Khu thương mại dịch vụ Trung Văn 1, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

