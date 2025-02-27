Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN MIDU MENAQ7 làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN MIDU MENAQ7
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIDU MENAQ7

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: VP Công ty CP Midu MenaQ7, Số 01

- Galaxy 01, Khu liền kề Ngân Hà Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP.Hà Nội. (Số 69 Tố Hữu, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP Hà Nội)., Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

• Kiểm tra tính hợp lệ hợp pháp của hóa đơn đầu vào, tập hợp hóa đơn, chứng từ phát sinh hàng ngày của công ty để theo dõi và hạch toán vào Phần mềm
• Duyệt thanh toán/ tạm ứng hàng ngày theo quy trình thanh toán hiện hành của công ty đã ban hành.
• Luân chuyển chứng từ hóa đơn theo đúng trình tự quy trình đã đặt ra
• Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ để cung cấp và làm các thủ tục cho ngân hàng khi có yêu cầu
• Lập các hồ sơ khác liên quan đến NH như mở các tài khoản cho ngân hàng công ty, lập uỷ nhiệm chi, séc rút tiền và nộp tiền vào tài khoản. Quản lý và theo dõi nguồn tiền tại ngân hàng
• Quản lý và lên báo cáo công nợ nhà cung cấp
• Cập nhật hợp đồng đầu vào, ra -> Quản lý hợp đồng vào, ra
• Phụ trách việc đặt hàng hóa trong Công ty
• Xử lý các hợp đồng HH-DV khi có yêu cầu cho phù hợp và đầy đủ theo quy trình Tài chính kế toán Công ty
• Cân đối nguồn tiền thanh toán
• Kết hợp cùng với Kế toán thuế đối chiếu số liệu công nợ nội bộ
• Kiểm tra đối chiếu biên bản trả, nhận hàng, Hợp đồng đầu ra/vào để điều chỉnh bổ sung cho phù hợp, kịp thời khi có phát sinh
• Báo cáo KQKD, Báo cáo tài chính theo tháng, quý, năm và khi có yêu cầu của cấp trên
• Quản lý đóng, lưu trữ và bảo mật chứng từ hóa đơn dữ liệu của Công ty theo quy định
• Kiểm kê hàng hóa 1 tháng/lần, đối chiếu số liệu thực tế kiểm kê và số liệu trên sổ sách kế toán

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Bằng cấp : Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kế toán.
• Đã có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương
• Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, excel, Power Point), đặc biệt là các phần mềm kế toán chuyên dụng
• Cẩn thận, trung thực và có khả năng làm việc dưới áp lực cao
• Có kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu thống kê

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIDU MENAQ7 Thì Được Hưởng Những Gì

· Thu nhập: Upto 15.000.000 VNĐ/tháng + Phụ cấp ăn trưa/ ăn tối (nếu có)
· Được hưởng đầy đủ quyền lợi của người lao động (BHXH, BHTN, BHYT)
· Văn hóa môi trường trẻ trung, thân thiện, cơ hội được khám phá và phát triển điểm mạnh của bản thân để trở thành phiên bản tốt hơn.
· Có lộ trình thăng tiến và phát triển nghề nghiệp, sếp luôn quan tâm phát triển nâng tầm giá trị của mỗi cán bộ nhân viên;
· Xét tăng lương 06 tháng/lần;
· Du lịch 2 lần/ năm; nghỉ lễ; sự kiện và các chế độ phúc lợi hấp dẫn khác;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIDU MENAQ7

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 07 phố Sa Đôi, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

