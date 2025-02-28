Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng ACT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Phương Trung,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Lập phiếu kiểm soát thu, chi hàng ngày.

- Báo cáo doanh thu, chi phí bán hàng, sản xuất hàng ngày, hàng tháng;

- Theo dõi, cập nhật chính xác, hạch toán đầy đủ các nguyên vật liệu, vật tư

- Theo dõi tình hình sử dụng vật tư và hàng hóa theo định mức trong quá trình sản xuất;

- Theo dõi, đối chiếu công nợ với nhà cung cấp, khách hàng đảm bảo không thiếu sót khi cân đối sổ sách;

- Kê khai và báo cáo thuế

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ

- Có kinh nghiệm về công ty sản xuất hoặc xây dựng.

- Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính kế toán hoặc các chuyên ngành khác liên quan.

- Nắm chắc các nghiệp vụ kế toán, thành thạo tin học văn phòng, và các phần mềm liên quan đến sản xuất.

- Cẩn thận, chăm chỉ, nhanh nhẹn, nhiệt tình với công việc, có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực.

- Muốn gắn bó lâu dài với Công ty.

Tại Công Ty Cổ Phần Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng ACT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 12 triệu - 15 triệu đồng /tháng (hoặc lương theo năng lực)

- Được nghỉ các ngày nghỉ lễ, tết, nghỉ phép theo quy định Nhà nước.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ : BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ mát, sinh nhật, thăm hỏi ốm đau….ngay sau thời gian thử việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng ACT

