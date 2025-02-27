Tuyển Kế toán tổng hợp FiinGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 10, Tòa nhà Peakview Tower, Số 36 phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

a) Công việc hàng ngày:

Thu thập và xử lý các chứng số liệu, chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế. Cụ thể như mua bán hàng hoá/dịch vụ, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, thu/ chi...

Theo dõi, thực hiện và hạch toán thu/chi khi có phát sinh/định kỳ theo chính sách của Công ty;

Theo dõi và quản lý công nợ.

b) Công việc hàng tháng/quý:

Thực hiện các báo cáo định kỳ hàng tháng/Quý (Báo cáo thuế, tờ khai thuế...), các báo cáo nội bộ theo yêu cầu (Thu-chi, BCTC quản trị theo mẫu của Công ty);

Tính và thanh toán hoa hồng/thưởng doanh thu dịch vụ cho các đối tượng trong và ngoài Công ty;

Kiểm tra chứng từ và thanh toán các khoản thu nhập/lương cho CBNV;

Hạch toán các khoản phân bổ chi phí, như chi phí CCDC, chi phí trả trước ngắn/ dài hạn...

Theo dõi chi tiết và hạch toán các khoản trích khấu hao TSCĐ

Thực hiện các bút toán kết chuyển, phân bổ; đối chiếu các số liệu và thống kê chi tiết các khoản phân bổ đó

c) Công việc hàng năm:

Kiểm tra số liệu cuối kỳ đảm bảo sự cân đối và chính xác;

Chịu trách nhiệm làm việc với Công ty kiểm toán và cơ quan thuế: Gửi số liệu, cung cấp chứng từ và giải trình;

Đối chiếu, kiểm tra số liệu và dự thảo báo cáo kiểm toán hoặc Biên bản làm việc;

Lập và nộp các báo cáo theo quy định cho cho Cơ quan quản lý;

Các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc Tài chính.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kế toán kiểm toán hoặc Tài chính;

Có kinh nghiệm làm KTTH từ 03 (năm) năm trở lên (ưu tiên DN dịch vụ);

Năm vững các nghiệp vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hợp dữ liệu và viết báo cáo;

Có kinh nghiệm làm BCTC hợp nhất và Báo cáo quản trị

Tiếng Anh nói và viết thành thạo là lợi thế;

Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng đàm phán thương lượng;

Thành thạo các kỹ năng Microsoft Office nhất là Excel và PPT;

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (ưu tiên phần mềm FAST)

Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao

Chịu được áp lực công việc.

Yêu thích và có đam mê với nghề Kế toán

Quyền Lợi Được Hưởng

Thu nhập (Gross): Thỏa thuận theo năng lực

Thưởng tháng lương thứ 13;

Thưởng doanh thu dịch vụ;

Được mua gói bảo hiểm sức khỏe cho cấp senior trở lên (PVI, PTI...) và khám sức khoẻ định kỳ hàng năm;

Được hưởng các chế độ phúc lợi (Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, thâm niên, nghỉ mát v.v.) theo Thỏa ước Lao động tập thể và Quy chế thu nhập của Công ty;

Được đóng Bảo hiểm theo đúng quy định của Bộ luật lao động và của Công ty;

Được hưởng 14 ngày phép/ năm (nhiều hơn 02 ngày so với Bộ luật lao động), 02 năm tăng thêm 01 ngày (BLLĐ là 05 năm);

Sinh nhật NLĐ được nghỉ 01 ngày full lương và được sử dụng ngày phép trong tháng sinh nhật;

