Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: CTT7

- 1 khu đô thị Him Lam Vạn Phúc (đường Tố Hữu kéo dài), Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Theo dõi, quản lý các hợp đồng xây dựng – nắm các thông tin chi tiết về giá trị hợp đồng, thời gian thực hiện, các hạng mục cần hoàn thành.
Dựa vào PL chào giá kết hợp với kế toán thuế lên phương án cân đối chi phí, hóa đơn cho từng dự án để giải tỏa tiền tạm ứng
Theo dõi chi phí vật tư, chi phí nhân công, chi phí chung… phát hiện kịp thời các khoản chênh lệch so với định mức – xác định nguyên nhân, các khoản chi phí khác phát sinh ngoài phương án kinh doanh.
Nhập vật tư vào phần mềm + đối chiếu kiểm soát công nợ khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, công nợ nội bộ
Kiểm tra tính hợp lệ các đề nghị thanh toán của các bộ phận liên quan, hạch toán vào phần mềm khi đề nghị được duyệt chuyển KT thanh toán.
Ghi nhận doanh thu khi phát sinh hồ sơ thanh toán, công nợ khách hàng
Nhập sổ phụ ngân hàng phát sinh
Lập báo cáo doanh thu, tiền về, chi phí nội bộ theo tuần
Lập báo cáo quản trị theo tháng.
Lập báo cáo thuế định kỳ, BCTC
Phát hành bảo lãnh dự thầu, cam kết tín dụng, bảo lãnh THHĐ, bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh bảo hành khi có yêu cầu từ các phòng ban có liên quan.
Theo dõi thời hạn của bảo lãnh, số tiền ký quỹ tại ngân hàng để tất toán bảo lãnh và giải tỏa ký quỹ khi đủ điều kiện.
Làm hồ sơ giải tỏa tiền tạm ứng bảo lãnh khi tiền về.
Lưu trữ chứng từ kế toán đầy đủ, khoa học
Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính, kinh tế
Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực xây lắp
Tin học, excel, biết sử dụng phần mềm kế toán
Có đam mê với công việc, thái độ nghiêm túc và gắn bó

Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12 – 15 triệu/tháng
Thưởng hiệu suất theo quý và cuối năm, lương tháng 13, thưởng Tết, quà Tết, thưởng các dịp lễ khác
Chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ
Xét tăng lương hàng năm, cơ hội thăng tiến
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Chế độ du lịch, nghỉ mát 2 - 3 đợt/ năm theo kết quả kinh doanh của Công ty
Hỗ trợ nhân viên có hoàn cảnh khó khăn
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: CTT7 - 1 khu đô thị Him Lam Vạn Phúc (đường Tố Hữu kéo dài), Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

