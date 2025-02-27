Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ĐTV VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 73 Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Phụ trách hạch toán 1 mảng của công ty: tồn kho, công nợ, ngân hàng…

Phụ trách tổng hợp lên báo cáo tài chính tất cả các mảng của công ty

Thực hiện các bút toán kết chuyển, phân bổ; đối chiếu các số liệu và thống kê chi tiết các khoản phân bổ đó.

Kiểm tra cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

Theo dõi, kiểm soát công nợ, tài sản, chi phí toàn công ty

Quản lý và lưu trữ hồ sơ kế toán theo qui định

Kiểm tra, đối chiếu các số liệu chi tiết của kế toán viên và lên báo cáo tổng hợp

Quản lý, hướng dẫn, đào tạo kế toán viên theo đúng quy trình, quy định

Am hiểu luật thuế hiện hành.

Thực hiện phần công việc kế toán được giao; đồng thời phối hợp thực hiện công việc với các bộ phận khác

Định kỳ hàng tuần, tháng, quý hoặc đột xuất lập báo cáo và báo cáo lên cấp trên theo yêu cầu

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Phân tích số liệu và tham vấn cho BLĐ các công việc theo

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ

Trong độ tuổi từ 25-35 tuổi

Phẩm chất tính cách :Trung thực, nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc, thành thạo phần mềm kế toán chuyên dụng và tin học văn phòng, phần mềm exel, word

Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành liên quan

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực kim hoàn

Thao tác thành thạo tin học văn phòng. Biết sử dụng phần mềm kế toán Misa

Trung thực, chịu khó, có tinh thần học hỏi

Cẩn thận, có tính trách nhiệm cao

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm

Chịu được áp lực công việc, dễ thích nghi

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ĐTV VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương: 10.000.000 - 15.000.000

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ĐTV VIỆT NAM

