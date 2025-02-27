Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ĐTV VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ĐTV VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ĐTV VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ĐTV VIỆT NAM

Kế toán tổng hợp

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ĐTV VIỆT NAM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 73 Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Phụ trách hạch toán 1 mảng của công ty: tồn kho, công nợ, ngân hàng…
Phụ trách tổng hợp lên báo cáo tài chính tất cả các mảng của công ty
Thực hiện các bút toán kết chuyển, phân bổ; đối chiếu các số liệu và thống kê chi tiết các khoản phân bổ đó.
Kiểm tra cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
Theo dõi, kiểm soát công nợ, tài sản, chi phí toàn công ty
Quản lý và lưu trữ hồ sơ kế toán theo qui định
Kiểm tra, đối chiếu các số liệu chi tiết của kế toán viên và lên báo cáo tổng hợp
Quản lý, hướng dẫn, đào tạo kế toán viên theo đúng quy trình, quy định
Am hiểu luật thuế hiện hành.
Thực hiện phần công việc kế toán được giao; đồng thời phối hợp thực hiện công việc với các bộ phận khác
Định kỳ hàng tuần, tháng, quý hoặc đột xuất lập báo cáo và báo cáo lên cấp trên theo yêu cầu
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Phân tích số liệu và tham vấn cho BLĐ các công việc theo

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ
Trong độ tuổi từ 25-35 tuổi
Phẩm chất tính cách :Trung thực, nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc, thành thạo phần mềm kế toán chuyên dụng và tin học văn phòng, phần mềm exel, word
Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành liên quan
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực kim hoàn
Thao tác thành thạo tin học văn phòng. Biết sử dụng phần mềm kế toán Misa
Trung thực, chịu khó, có tinh thần học hỏi
Cẩn thận, có tính trách nhiệm cao
Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm
Chịu được áp lực công việc, dễ thích nghi

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ĐTV VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương: 10.000.000 - 15.000.000

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ĐTV VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ĐTV VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ĐTV VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 37 ngõ 6 Đường Thanh Lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-tong-hop-thu-nhap-10-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job324339
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 45 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Tuyển Pha chế Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Hạn nộp: 20/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phẩn MaxGroup
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty Cổ phẩn MaxGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phẩn MaxGroup
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Thành Công làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Thành Công
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Thương Mại và Truyền Thông Sen làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Thương Mại và Truyền Thông Sen
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP XÂY DỰNG MODUN HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CP XÂY DỰNG MODUN HOME
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH công nghệ xanh thông minh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu Công ty TNHH công nghệ xanh thông minh Việt Nam
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN PROMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN PROMES
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp GoChek Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu GoChek Việt Nam
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Thành Công làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Thành Công
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ HAKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ HAKA VIỆT NAM
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI TEKTRA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI TEKTRA
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần phát triển Giáo dục Grit làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu Công ty cổ phần phát triển Giáo dục Grit
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Đầu Tư Nhà Hàng Địa Điểm Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công Ty TNHH Đầu Tư Nhà Hàng Địa Điểm Việt
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SALTLUX TECHNOLOGY làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SALTLUX TECHNOLOGY
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DELIA BEAUTY GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DELIA BEAUTY GROUP
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU BÊ TÔNG CHÂU ÂU NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU BÊ TÔNG CHÂU ÂU NAM
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH COCO KFOOD làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH COCO KFOOD
12 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÕ MINH THIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÕ MINH THIÊN
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần đầu tư quản lý Vũ Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu Công ty cổ phần đầu tư quản lý Vũ Gia
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH VINAGAP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH VINAGAP VIỆT NAM
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TOPS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TOPS
15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Công nghệ BTS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty CP Công nghệ BTS
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN DIAMOND RISE làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN DIAMOND RISE
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Zeno DIgital làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu Công ty TNHH Zeno DIgital
15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH FUDO VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH FUDO VIETNAM
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn GDC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn GDC
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần AA Sports làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần AA Sports
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH VIỆT
15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ Phần Cen Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Cen Academy
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm