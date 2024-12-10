Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Y tế Công nghệ cao MEDIHOPE Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Y tế Công nghệ cao MEDIHOPE Việt Nam
- Hà Nội: Trần Quý Kiên, Cầu Giấy, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Từ 15 Triệu
Kiểm soát hóa đơn, chứng từ, hồ sơ hợp lý, hợp lệ đúng theo quy định của pháp luật hiện hành
Xuất hóa đơn bán hàng theo đúng quy định, nguyên tắc của hóa đơn chứng từ
Hạch toán kịp thời các nghiệm vụ kế toán phát sinh theo đúng nguyên tắc và chuẩn mực kế toán
Thực hiện các nghiệm vụ kế toán tiền lương, tài sản cố định và các nghiệp vụ kế toán tổng hợp
Lập và kê khai các báo cáo định kỳ tháng quý năm: GTGT, TNCN, TNDN
Lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN, quyết toán thuế TNCN
Lưu giữ hồ sơ thanh toán theo quy định, In sổ sách, chứng từ kế toán và trình ký các sổ sách chứng từ khoa học, đầy đủ, đúng quy định và đúng luật thuế hiện hành.
Cung cấp tài liệu, số liệu cho các cơ quan như: Thuế, kiểm toán, thống kê, các đoàn thanh tra kiểm tra khi có yêu cầu.
Giải quyết kịp thời các thắc mắc, kiến nghị của các nhân viên các phòng ban trong phạm vi công việc và quyền hạn được giao;
Lập kế hoạch và cập nhật báo cáo mục tiêu công việc hàng tháng
Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Phó Phòng, cấp quản lý.
Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm làm việc: Lớn hơn 3 năm;
Kỹ năng văn phòng: Sử dụng thành thạo Excel (bắt buộc), kĩ năng khác cơ bản
Thái độ/tố chất cần có: Chăm chỉ, nhanh nhẹn, cầu tiến, hòa đồng,
Ngoại hình: Ưa nhìn
Yêu cầu khác: Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán thông dụng
Tại Công ty TNHH Y tế Công nghệ cao MEDIHOPE Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Hệ thống đang có nhu cầu mở rộng quy mô, nên cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý cấp cao.
Sau khi ký hợp đồng chính thức, sẽ được đóng BHXH, BHYT, BHTN
Hưởng 12 ngày nghỉ phép có lương/năm
Được hưởng chế độ riêng của hệ thống các ngày lễ tết: sinh nhật, 8/3, 20/10...
Được đào tạo kỹ năng và thay đổi tư duy liên tục để phát triển bản thân.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Teambuilding Được tham gia các buổi đào tạo kỹ năng quản lý , kỹ năng đội nhóm và tư duy làm việc tại công ty.
Công việc ổn định, có ý nghĩa thiết thực, giúp ích cho xã hội.
Quyền lợi đặc biệt: Vợ/chồng nhân viên chính thức, tứ thân phụ mẫu được miễn phí các dịch vụ siêu âm tại phòng khám.
Quyền lợi đặc biệt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Y tế Công nghệ cao MEDIHOPE Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
