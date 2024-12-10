Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Y tế Công nghệ cao MEDIHOPE Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trần Quý Kiên, Cầu Giấy, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Kiểm soát hóa đơn, chứng từ, hồ sơ hợp lý, hợp lệ đúng theo quy định của pháp luật hiện hành

Xuất hóa đơn bán hàng theo đúng quy định, nguyên tắc của hóa đơn chứng từ

Hạch toán kịp thời các nghiệm vụ kế toán phát sinh theo đúng nguyên tắc và chuẩn mực kế toán

Thực hiện các nghiệm vụ kế toán tiền lương, tài sản cố định và các nghiệp vụ kế toán tổng hợp

Lập và kê khai các báo cáo định kỳ tháng quý năm: GTGT, TNCN, TNDN

Lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN, quyết toán thuế TNCN

Lưu giữ hồ sơ thanh toán theo quy định, In sổ sách, chứng từ kế toán và trình ký các sổ sách chứng từ khoa học, đầy đủ, đúng quy định và đúng luật thuế hiện hành.

Cung cấp tài liệu, số liệu cho các cơ quan như: Thuế, kiểm toán, thống kê, các đoàn thanh tra kiểm tra khi có yêu cầu.

Giải quyết kịp thời các thắc mắc, kiến nghị của các nhân viên các phòng ban trong phạm vi công việc và quyền hạn được giao;

Lập kế hoạch và cập nhật báo cáo mục tiêu công việc hàng tháng

Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Phó Phòng, cấp quản lý.

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học Vấn: Đại học

Kinh nghiệm làm việc: Lớn hơn 3 năm;

Kỹ năng văn phòng: Sử dụng thành thạo Excel (bắt buộc), kĩ năng khác cơ bản

Thái độ/tố chất cần có: Chăm chỉ, nhanh nhẹn, cầu tiến, hòa đồng,

Ngoại hình: Ưa nhìn

Yêu cầu khác: Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán thông dụng

Tại Công ty TNHH Y tế Công nghệ cao MEDIHOPE Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 15.000.000 VNĐ

Hệ thống đang có nhu cầu mở rộng quy mô, nên cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý cấp cao.

Sau khi ký hợp đồng chính thức, sẽ được đóng BHXH, BHYT, BHTN

Hưởng 12 ngày nghỉ phép có lương/năm

Được hưởng chế độ riêng của hệ thống các ngày lễ tết: sinh nhật, 8/3, 20/10...

Được đào tạo kỹ năng và thay đổi tư duy liên tục để phát triển bản thân.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Teambuilding Được tham gia các buổi đào tạo kỹ năng quản lý , kỹ năng đội nhóm và tư duy làm việc tại công ty.

Công việc ổn định, có ý nghĩa thiết thực, giúp ích cho xã hội.

Quyền lợi đặc biệt: Vợ/chồng nhân viên chính thức, tứ thân phụ mẫu được miễn phí các dịch vụ siêu âm tại phòng khám.

Quyền lợi đặc biệt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Y tế Công nghệ cao MEDIHOPE Việt Nam

