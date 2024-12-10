Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ NỘI DUNG SỐ VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 25BT2 Đạm Phương, Linh Đàm, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Theo dõi thu chi tiền hàng ngày.

- Quản lý chứng từ Kế toán.

- Hạch toán phần mềm Kế toán.

- Ưu tiên lập được các loại báo cáo: báo cáo công nợ, tổng hợp các loại báo cáo doanh thu, chi phí, làm thủ tục thanh toán ngân hàng( ưu tiên làm được hồ sơ thanh toán quốc tế), lập được báo cáo thuế

- Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán.

- Thành thạo Word, Excel, các phần mềm Kế toán.

- Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm ở vị trí tương đương.

- Ưu tiên các ứng viên từng thực tập hoặc công tác tại các Công ty Dịch vụ Kế toán.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ NỘI DUNG SỐ VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10,000,000 – 18,000,000, ưu tiên ứng viên làm được báo cáo tài chính độc lập.

- Đầy đủ chế độ của BHXH và các các quy định khác của Luật lao động.

- Thời gian làm việc: 8h30 đến 17h30 từ thứ 2 đến thứ 6.

- Chế độ phúc lợi: tham gia các hoạt động tập thể như Sports day, Team building, Year End Party,...

- Hỗ trợ ăn trưa.

- Và các chế độ khác của công ty sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ NỘI DUNG SỐ VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin