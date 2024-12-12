Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KS TECHNO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH KS TECHNO VIỆT NAM
Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 59 phố Gia Thượng (đối diện trường Yersin), Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
Xuất hóa đơn trên hệ thống Misa online
Làm thanh toán cho nhà cung cấp trên ibank
Theo dõi công nợ của khách hàng
Lưu trữ chứng từ
Hỗ trợ làm công việc sale admin
Công ty mới start-up, quy mô nhỏ (dưới 10 người)
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Học chuyên ngành về kế toán
Cẩn thận
Chịu khó
Tại CÔNG TY TNHH KS TECHNO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản 9-10 triệu VND/tháng, chưa tính phụ cấp
Có thưởng theo tình hình kinh doanh và hiệu suất công việc
BHXH, BHYT
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KS TECHNO VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
