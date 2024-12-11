Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH An Phú Quốc làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - VP tại Số 2 Ngõ Tràng Tiền, Phố Phan CHu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà nội, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

- Hạch toán kế toán thuế

- Lập tờ khai thuế TNCN, thuế TNDN, BCTC, Kê khai GDLK

- Phát hành, kiểm tra, kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán và luân chuyển theo đúng trình tự

- Kiểm soát và phối hợp thực hiện công việc đối với các kế toán khác.

- Lập các báo cáo hàng tuần, tháng, quý hoặc các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.

- Thực hiện các công việc nội bộ khác theo yêu cầu của tính chất công việc.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các trường Kinh tế quốc dân, Học Viện Tài Chính, Học Viện Ngân Hàng, Ngoại Thương

Thành thạo excel, phần mềm Misa

Có kinh nghiệm quyết toán thuế, kê khai GDLK

Có kinh nghiệm làm trong các công ty thương mại xuất nhập khẩu là một lợi thế

Tại Công ty TNHH An Phú Quốc Thì Được Hưởng Những Gì

-Tháng lương thứ 13

-Bảo hiểm theo quy định, khám sk định kỳ

-Du lịch hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH An Phú Quốc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin