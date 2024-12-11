Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH An Phú Quốc làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH An Phú Quốc
Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- VP tại Số 2 Ngõ Tràng Tiền, Phố Phan CHu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà nội, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
- Hạch toán kế toán thuế
- Lập tờ khai thuế TNCN, thuế TNDN, BCTC, Kê khai GDLK
- Phát hành, kiểm tra, kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán và luân chuyển theo đúng trình tự
- Kiểm soát và phối hợp thực hiện công việc đối với các kế toán khác.
- Lập các báo cáo hàng tuần, tháng, quý hoặc các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.
- Thực hiện các công việc nội bộ khác theo yêu cầu của tính chất công việc.
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học các trường Kinh tế quốc dân, Học Viện Tài Chính, Học Viện Ngân Hàng, Ngoại Thương
Thành thạo excel, phần mềm Misa
Có kinh nghiệm quyết toán thuế, kê khai GDLK
Có kinh nghiệm làm trong các công ty thương mại xuất nhập khẩu là một lợi thế
Thành thạo excel, phần mềm Misa
Có kinh nghiệm quyết toán thuế, kê khai GDLK
Có kinh nghiệm làm trong các công ty thương mại xuất nhập khẩu là một lợi thế
Tại Công ty TNHH An Phú Quốc Thì Được Hưởng Những Gì
-Tháng lương thứ 13
-Bảo hiểm theo quy định, khám sk định kỳ
-Du lịch hằng năm
-Bảo hiểm theo quy định, khám sk định kỳ
-Du lịch hằng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH An Phú Quốc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI