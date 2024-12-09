Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ Phần Cen Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu

Công ty Cổ Phần Cen Academy
Ngày đăng tuyển: 09/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/01/2025
Công ty Cổ Phần Cen Academy

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ Phần Cen Academy

Mức lương
14 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa 319 Bộ Quốc Phòng, 63 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

Thu thập kiểm tra chứng từ, hóa đơn hợp lệ, đúng quy định để thực hiện hạch toán, kê khai.
Thực hiện thu thập thông tin các khoản tiền chi, tiền gửi, tiền thu vào sổ quỹ.
Kiểm tra, đối chiếu các số liệu và hồ sơ của các phòng ban.
Kiểm tra định khoản, so sánh bảng cân đối kế toán, số dư cuối kỳ sao cho các số liệu được tính toán đúng đắn và khớp với những gì báo cáo đã nêu.
Hạch toán các tài khoản kế toán như doanh thu, chi phí, phân bổ chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT, ... Lập báo cáo thuế hàng tháng, quyết toán hàng năm.
Theo dõi công nợ của doanh nghiệp. Xác định và đề xuất dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi của doanh nghiệp.
Lập báo cáo tài chính định kỳ (theo tháng, quý, năm) và các báo cáo giải trình chi tiết.
Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán cho nhân sự của phòng kế toán.
Giải trình số liệu và cung cấp số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu.
Tổng hợp, thống kê các số liệu kế toán khi có yêu cầu đối soát hoặc các yêu cầu khác của cấp trên.
Lưu trữ dữ liệu kế toán trong kho dữ liệu của doanh nghiệp để tiện truy xuất, tra cứu.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trình độ Đại học các ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.
Có thể nhận việc ngay.
Ưu tiên có chứng chỉ, tin học văn phòng, khai báo thuế.
Có tối thiểu trên 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp, hoặc các vị trí tương đương ở phòng kế toán (Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Bất Động Sản, đầu tư xây dựng, mô hình Tập đoàn là lợi thế)
Vững nghiệp vụ về Kế toán, có khả năng tổ chức và sắp xếp thông tin tốt, rõ ràng.
Có khả năng phân tích báo cáo tài chính và thực hiện nghiệp vụ một cách hợp pháp.
Thành thạo tin học văn phòng đặc biệt là Excel và phần mềm kế toán tài chính.
Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nắm bắt thông tin, kỹ năng kiểm soát số liệu nhanh chóng...
Năng động, trẻ trung, nhiệt huyết, sáng tạo và đam mê công việc.
Là người cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, thích làm việc với số liệu

Tại Công ty Cổ Phần Cen Academy Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 14 triệu - 20 triệu
Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo đúng Luật lao động hiện hành.
Được thưởng lương tháng 13.
Được trang bị bảo hiểm sức khỏe PTI.
Được tham gia các khóa đào tạo nhằm nâng cao nghiệp vụ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Cen Academy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Cen Academy

Công ty Cổ Phần Cen Academy

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, Tòa Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

