Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Vật Tư Thành Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Công ty Thành Phát, 249 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán theo chuẩn mực và chế độ kế toán.

- Phân tích thông tin, số liệu kế toán, tham mưu đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của cửa hàng

- Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật

- Hướng dẫn các bộ phận thực hiện công tác tạm ứng, hoàn ứng, thanh toán,… theo đúng quy định

- Bảo quản, lưu trữ hồ sơ, chứng từ sổ sách liên quan đến công tác tài chính theo quy định của pháp luật

- Tập hợp lưu trữ chứng từ, sổ sách, bảo mật số liệu kế toán

- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

- Thực hiện các công việc theo điều động của cấp trên

- Lên kế hoạch và báo cáo kết quả công việc theo định kỳ.

- Làm báo cáo thuế theo quý , năm , cập nhật thông tin thuế thực hiện đúng theo quy định của nhà nước.

- Thời gian làm việc từ t2-t7

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Có ít nhất 01 năm trở lên ở vị trí tương đương.

+ Có khả năng làm việc độc lập.

+ Sử dụng thành thạo Misa, Fast, Excel, Word, …

+ Trình độ : Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học Kế toán, Tài chính, Kinh tế, và các ngành liên quan.

Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Vật Tư Thành Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương : 8,000,000 –12,000,000 vnđ tùy năng lực

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước

- Thưởng Lễ Tết, tăng lương theo hiệu quả công việc

- Chế độ nghỉ Lễ ,Tết theo Quy định của Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Vật Tư Thành Phát

