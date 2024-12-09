Tuyển Kế toán tổng hợp Tập đoàn Sunshine - Sunshine Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 16 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Phụ trách kế toán tổng hợp mảng Công nghệ của Tập đoàn

Kiểm tra sự hợp lý, hợp lệ của chứng từ kế toán, xử lý các nghiệp vụ phát sinh

Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Lập báo cáo tài chính định kỳ theo yêu cầu của Thuế và mục đích quản trị của Công ty

Cân đối chi phí, phân tích số liệu, kê khai và hoan thành nghị vụ với ngân sách nhà nước

Thực hiện tính giá thành

Kê khai, quyết toán thuế TNDN

Lập kế hoạch và báo cáo dòng tiền của công ty

Sắp xếp và lưu trữ chứng từ

Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu

Cung cấp số liệu cho BLĐ hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu

Đề xuất các giải pháp nhằm vận dụng linh hoạt các quy định của chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán, pháp luật thuế trong công tác hạch toán kế toán tại Công ty

Tham gia xây dựng các quy trình nghiệp vụ kế toán

Triển khai các công việc khác do Quản lý trực tiếp phân công phù hợp với chuyên môn

Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phục trách phòng Tài chính - Kế toán

Cập nhật thường xuyên và phố biến kịp thời các quy định mới về chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán, pháp luật thuế đến các kế toán viên

Kinh nghiệm vị trí kế toán tổng hợp hoặc kế toán thuế đơn vị quy mô tập đoàn.

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Kế toán, Tài chính, Kinh tế,.....

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tại công ty mảng Công nghệ thông tin, Thương mại .... là một lợi thế

Giao tiếp tốt, trung thực, năng động, nhiệt tình, trách nhiệm cao trong công việc

Sự dụng thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán

Mức lương: Lương + phụ cấp trách nhiệm theo thỏa thuận

Chế độ nâng lương linh hoạt, thưởng và các chế độ phúc lợi khác theo Quy định của Luật và Tập đoàn

Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, cầu tiến, đảm bảo đầy đủ các trang thiệt bị vật dụng,.. phục vụ tốt cho công việc

Được đào tạo, nâng cao về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và các kỹ năng mềm khác

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định Pháp luật và Tập đoàn

