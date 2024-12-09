Tuyển Kế toán tổng hợp Tập đoàn Sunshine - Sunshine Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Tập đoàn Sunshine - Sunshine Group
- Hà Nội: Số 16 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Phụ trách kế toán tổng hợp mảng Công nghệ của Tập đoàn
Kiểm tra sự hợp lý, hợp lệ của chứng từ kế toán, xử lý các nghiệp vụ phát sinh
Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
Lập báo cáo tài chính định kỳ theo yêu cầu của Thuế và mục đích quản trị của Công ty
Cân đối chi phí, phân tích số liệu, kê khai và hoan thành nghị vụ với ngân sách nhà nước
Thực hiện tính giá thành
Kê khai, quyết toán thuế TNDN
Lập kế hoạch và báo cáo dòng tiền của công ty
Sắp xếp và lưu trữ chứng từ
Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
Cung cấp số liệu cho BLĐ hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu
Đề xuất các giải pháp nhằm vận dụng linh hoạt các quy định của chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán, pháp luật thuế trong công tác hạch toán kế toán tại Công ty
Tham gia xây dựng các quy trình nghiệp vụ kế toán
Triển khai các công việc khác do Quản lý trực tiếp phân công phù hợp với chuyên môn
Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phục trách phòng Tài chính - Kế toán
Cập nhật thường xuyên và phố biến kịp thời các quy định mới về chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán, pháp luật thuế đến các kế toán viên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Kế toán, Tài chính, Kinh tế,.....
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tại công ty mảng Công nghệ thông tin, Thương mại .... là một lợi thế
Giao tiếp tốt, trung thực, năng động, nhiệt tình, trách nhiệm cao trong công việc
Sự dụng thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán
Tại Tập đoàn Sunshine - Sunshine Group Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ nâng lương linh hoạt, thưởng và các chế độ phúc lợi khác theo Quy định của Luật và Tập đoàn
Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, cầu tiến, đảm bảo đầy đủ các trang thiệt bị vật dụng,.. phục vụ tốt cho công việc
Được đào tạo, nâng cao về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và các kỹ năng mềm khác
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định Pháp luật và Tập đoàn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Sunshine - Sunshine Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
