Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Dịch Vụ Đa Phương Tiện Và Công Nghệ Beetech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà Vinaconex6 H10, Ngõ 475 Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Kế toán tổng hợp

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày/định kỳ.

Lập các bút toán kế toán tổng hợp định kỳ (tháng/quý/năm).

Thực hiện đối soát dữ liệu, theo dõi công nợ hàng tháng với đối tác và nhà cung cấp.

Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán thuế.

Lập báo cáo thuế (GTGT, TNCN, TNDN), báo cáo tài chính theo từng tháng, quý, năm, các báo cáo khác đến các cơ quan liên quan và các báo cáo giải trình chi tiết.

Lưu trữ các sổ sách, chứng từ kế toán của công ty theo quy định.

Thực hiện công việc khác về nghiệp vụ kế toán theo yêu cầu của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán,.. hoặc các lĩnh vực có liên quan (Ưu tiên: Học viện tài chính và Kinh tế Quốc dân).

Từ 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Kế toán viên.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong công ty IT.

Thành thạo tin học văn phòng (Excel) và phần mềm kế toán.

Có kỹ năng thống kê - tổng hợp, phân tích - đánh giá, và báo cáo.

Trung thực, cẩn thận, ý thức có trách nhiệm với công việc, khả năng chịu áp lực công việc.

Có kỹ năng phối hợp làm việc với các bộ phận trong công ty và các cơ quan chức năng nhà nước

Tư duy tốt, linh hoạt, chủ động cập nhật kiến thức mới và các thay đổi liên quan đến nghiệp vụ kế toán trong các văn bản pháp luật.

Ưu tiên ứng viên có thể gắn bó lâu dài.

Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Đa Phương Tiện Và Công Nghệ Beetech Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 9 triệu – 11 triệu, tùy theo kinh nghiệm

Thử việc lên tới 100% lương

Phụ cấp cơm trưa và vé gửi xe theo tháng

Nghỉ thứ 7, chủ nhật

Được cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc

Teabreak hàng tuần, quà sinh nhật và quầy pantry trà nước miễn phí

Đóng BHXH sau khi kết thúc thử việc, hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo luật lao động Việt Nam.

Du lịch 1 năm 1 lần, Team building theo quý, các hoạt động vui chơi giải trí khác như: bóng đá, cầu lông,...

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Đa Phương Tiện Và Công Nghệ Beetech

