Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VELOCITI GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 35, sunrise G, The manor central park, Nguyễn Xiển, Hà Nội, Thanh Trì, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

Thực hiện hạch toán các nghiệp vụ kế toán nội bộ.

Kiểm soát và theo dõi các khoản thu chi, đảm bảo tính chính xác và minh bạch.

Chuẩn bị báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm theo yêu cầu.

Thực hiện kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa sổ sách và báo cáo.

Hỗ trợ trong việc lập kế hoạch ngân sách và dự báo tài chính.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc lĩnh vực liên quan.

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán nội bộ, ưu tiên ứng viên trong ngành hàng FMCG.

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (ưu tiên Misa).

Kỹ năng phân tích và lập báo cáo tài chính tốt.

Chăm chỉ, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm cao.

Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VELOCITI GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 11-15tr theo năng lực

BHXH, nghỉ lễ tết theo quy định của Nhà nước

Các chế độ thưởng theo quy định Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VELOCITI GROUP

