Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần đầu tư phát triển và ứng dụng toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà văn phòng Trường Thịnh, Tràng An Complex, số 01 Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

Tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo công ty tổ chức, điều hành thực hiện công tác tài chính, kế toán.

Lập kế hoạch tài chính; Báo cáo tài chính; Giám sát việc thực hiện kế hoạch tài chính.

Tổ chức thực hiện, tham gia và trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ kế toán cơ bản bao gồm: kế toán thanh toán, kế toán ngân hàng, kế toán lương, kế toán kho, kế toán công nợ, kế toán thuế và quyết toán thuế, báo cáo thuế.

Tham gia đàm phán, ký kết Hợp đồng kinh tế, thanh lý hợp đồng về các nội dung liên quan công tác tài chính kế toán.

Kiểm tra, giám sát, thực hiện các khoản thu, chi; Các nghĩa vụ thu, nộp; Theo dõi, đôn đốc và xứ lý công nợ; Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và các nguồn hình thành tài sản; Tổ chức kiểm kê, đối chiếu số liệu hàng hóa, thiết bị tồn kho định kỳ hoặc đột xuất.

Phân tích thông tin, số liệu tài chính, kế toán; Tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của Công ty.

Kiểm soát, quản lý, dữ liệu kế toán vào hệ thống, hạch toán theo phần mềm chuyên ngành và phần mềm của Công ty.

Cập nhật các thông tư, nghị định, quy định mới phục vụ công tác tài chính kế toán.

Tổ chức thực hiện và trực tiếp thực hiện các công tác nội nghiệp.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu cùa lãnh đạo trong phạm vi công việc phụ trách

Chi tiết công việc trao đổi tại buổi phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

Độ tuổi: 30-45 tuổi.

Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Tài chính kế toán, Tài chính ngân hàng, Kiểm toán, Kế toán.

Am hiểu các quy đinh chính sách của Nhà nước liên quan đến tổ chức công tác kế toán, tài chính, thuế.

Kinh nghiệm trên 3 năm làm kế toán tổng hợp, ưu tiên ứng viên có thâm niên trong lĩnh vực xây dựng, cơ điện.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm kế toán (Fast, Misa...). Ứng viên đã làm việc trên phần mềm quản lý doanh nghiệp: 1office, base.. là một lợi thế.

Có kỹ năng: giao tiếp, đàm phán, thương lượng, thuyết phục, thuyết trình, phân tích, giải quyết vấn đề.

Trung thực, cẩn trọng, trách nhiệm cao và tâm huyết với công việc, tác phong tốt.

Xác định gắn bó lâu dài.

Quyền Lợi

Thu nhập: 15 - 25 triệu/tháng hoặc thỏa thuận căn cứ năng lực của ứng viên.

Trả lương vào ngày 15 đến 20 hàng tháng

Thời gian thử việc 2 tháng, bắt đầu từ 01/12/2024.

Lương tháng 13++, thưởng năm (căn cứ hiệu quả kinh doanh), Xét tăng lương theo định kỳ hoặc đột xuất do có thành tích đặc biệt

Thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

Phụ cấp thâm niên đối với nhân sự gắn bó 5 năm, 10 năm...

Phúc lợi khác: Du lịch, thăm hỏi, sinh nhật, giao lưu gắn kết nội bộ và đối ngoại.

Chế độ nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ Lễ Tết hàng năm.

Đóng bảo hiểm xã hội khi ký hợp đồng lao động chính thức.

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp; Cơ hội phát triển bản thân, thăng tiến và ổn định lâu dài.

