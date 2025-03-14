Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Minh Ngọc làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

* Công tác chuyên môn

- Tham mưu, xây dựng hệ thống và quản lý kế toán/tài chính tập đoàn

- Tham gia việc định giá tài sản, lập và thẩm định các dự án/ kế hoạch đầu tư sản xuất kinh doanh và tổ chức thực thi kế hoạch tài chính của công ty.

- Tổ chức công tác hạch toán kế toán

- Thực hiện công tác giám sát nội bộ, kiểm tra - kiểm soát hoạt động tài chính - kế toán của các công ty thành viên

- Lập kế hoạch tài chính ngắn, trung và dài hạn.

- Lập phương án và làm việc với các TCTD để thu xếp vốn cho công ty

- Quản lý hoạt động tài chính thường xuyên, định kỳ và theo yêu cầu, phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Chỉ dẫn các hoạt động kế toán

- Lập báo cáo về công tác tài chính - kế toán

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên hoặc ủy quyền

*Công tác quản lý:

- Quản lý, điều hành công việc của cán bộ, nhân viên trong phòng

- Đào tạo nhân sự kế toán về kỹ năng chuyên môn.z