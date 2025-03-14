Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Minh Ngọc làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Minh Ngọc
- Hà Nội: Tòa nhà 15
- 17 Hàn Thuyên – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 35 Triệu
* Công tác chuyên môn
- Tham mưu, xây dựng hệ thống và quản lý kế toán/tài chính tập đoàn
- Tham gia việc định giá tài sản, lập và thẩm định các dự án/ kế hoạch đầu tư sản xuất kinh doanh và tổ chức thực thi kế hoạch tài chính của công ty.
- Tổ chức công tác hạch toán kế toán
- Thực hiện công tác giám sát nội bộ, kiểm tra - kiểm soát hoạt động tài chính - kế toán của các công ty thành viên
- Lập kế hoạch tài chính ngắn, trung và dài hạn.
- Lập phương án và làm việc với các TCTD để thu xếp vốn cho công ty
- Quản lý hoạt động tài chính thường xuyên, định kỳ và theo yêu cầu, phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Chỉ dẫn các hoạt động kế toán
- Lập báo cáo về công tác tài chính - kế toán
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên hoặc ủy quyền
*Công tác quản lý:
- Quản lý, điều hành công việc của cán bộ, nhân viên trong phòng
- Đào tạo nhân sự kế toán về kỹ năng chuyên môn.z
Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Minh Ngọc Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Minh Ngọc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
