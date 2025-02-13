Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 45 - 55 Triệu

Mức lương 45 - 55 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Quận 3 - HCM, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 45 - 55 Triệu

- Lập Báo cáo tài chính

- Cập nhật và duy trì sổ kế toán, sổ cái và các hồ sơ khác ghi chép chi tiết các giao dịch kinh doanh tài chính

- Lập báo cáo kế toán hàng tháng, báo cáo kế toán quý, báo cáo kiểm toán cuối năm.

- Lãnh đạo và điều phối nhóm kế toán để thực hiện các quy trình và yêu cầu kế toán.

- Phối hợp và hợp tác với cơ quan thuế, ngân hàng, kiểm toán viên và công ty tư vấn

- Không sử dụng công ty kế toán.

- Liên hệ và làm việc với Đối tác cổ phần

- Các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.

Với Mức Lương 45 - 55 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Anh: Giao tiếp lưu loát (~TOEIC 900)

HOẶC tiếng Nhậtgiao tiếp cứng (N2 ~N1)

- Kinh nghiệm: 10 năm trở lên làm kế toán trưởngvà kinh nghiệm làm kế toán hợp nhất (3 công ty).

- Bằng cử nhân chuyên ngành kế toán hoặc tài chính

- Có chứng chỉ kế toán trưởng

Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- BH Xã hội và y tế

- Làm việc trên 3 năm sẽ được cộng thêm 1 ngày phép năm/năm

- Thưởng Tết

- Phụ cấp ăn trưa (20.000đ/ngày)

- Du lịch công ty/ 1 lần/năm

- Nghỉ sinh nhật có hưởng lương (1 ngày trong tháng sinh nhật)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

