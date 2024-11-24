Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÁT CƯỜNG làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÁT CƯỜNG
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÁT CƯỜNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 30/7, Đường Trương Văn Vĩnh, KP Tân Hiệp, P Tân Bình, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát công việc của các nhân viên trong bộ phận.
Phân công, bố trí sắp xếp công việc cho nhân viên phòng kế toán.
Kiểm tra hạch toán của các kế toán viên.
Hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho các kế toán viên.
Cân đối sổ sách, xử lý thuế.
Tổ chức các hoạt động kiểm kê hàng tồn kho, TSCĐ.
Kiểm tra bảng kê mua vào, bán ra và lập báo cáo thuế gửi cho cơ quan thuế.
Lập hồ sơ hoàn thuế GTGT, làm việc với cơ quan thuế để xử lý hoàn thuế cho công ty.
Quản lý hệ thống sổ sách kế toán, hóa đơn chứng từ kế toán.
Tham mưu cho lãnh đạo và đưa ra kiến nghị phòng ngừa rủi ro cho công ty.
Lập và trình bày báo cáo tài chính.
Cung cấp các sổ sách, số liệu cho công tác thanh tra, quyết toán của cơ quan thuế.
Làm các công việc khác theo yêu cầu của cấp lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán
- Có bằng Kế toán trưởng
- Kinh nghiệm: có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm kế toán trưởng trong các doanh nghiệp sản xuất.
- Có kiến thức sâu rộng về kế toán, thuế và kinh nghiệm về quyết toán thuế.
- Am hiểu pháp luật, các quy định của nhà nước liên quan đến công tác tài chính kế toán.
- Trách nhiệm, cẩn thận, bảo mật, có khả năng chịu áp lực cao trong công việc, năng động và linh hoạt trong việc xử lý vấn đề.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng lãnh đạo.
- Năng động, có trách nhiệm, độc lập trong công việc, có khả năng học hỏi nhanh.
- Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, giám sát công việc,
- Kỹ năng thu thập, tổng hợp và phân tích thông tin và lập báo cáo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÁT CƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực .

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÁT CƯỜNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÁT CƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÁT CƯỜNG

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 30/7 Trương Văn Vĩnh, Khu phố Tân Hiệp, Phường Tân Bình, TP Dĩ An, Bình Dương

