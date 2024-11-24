Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÁT CƯỜNG làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 30/7, Đường Trương Văn Vĩnh, KP Tân Hiệp, P Tân Bình, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Kế toán trưởng

Quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát công việc của các nhân viên trong bộ phận.

Phân công, bố trí sắp xếp công việc cho nhân viên phòng kế toán.

Kiểm tra hạch toán của các kế toán viên.

Hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho các kế toán viên.

Cân đối sổ sách, xử lý thuế.

Tổ chức các hoạt động kiểm kê hàng tồn kho, TSCĐ.

Kiểm tra bảng kê mua vào, bán ra và lập báo cáo thuế gửi cho cơ quan thuế.

Lập hồ sơ hoàn thuế GTGT, làm việc với cơ quan thuế để xử lý hoàn thuế cho công ty.

Quản lý hệ thống sổ sách kế toán, hóa đơn chứng từ kế toán.

Tham mưu cho lãnh đạo và đưa ra kiến nghị phòng ngừa rủi ro cho công ty.

Lập và trình bày báo cáo tài chính.

Cung cấp các sổ sách, số liệu cho công tác thanh tra, quyết toán của cơ quan thuế.

Làm các công việc khác theo yêu cầu của cấp lãnh đạo.

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán

- Có bằng Kế toán trưởng

- Kinh nghiệm: có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm kế toán trưởng trong các doanh nghiệp sản xuất.

- Có kiến thức sâu rộng về kế toán, thuế và kinh nghiệm về quyết toán thuế.

- Am hiểu pháp luật, các quy định của nhà nước liên quan đến công tác tài chính kế toán.

- Trách nhiệm, cẩn thận, bảo mật, có khả năng chịu áp lực cao trong công việc, năng động và linh hoạt trong việc xử lý vấn đề.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng lãnh đạo.

- Năng động, có trách nhiệm, độc lập trong công việc, có khả năng học hỏi nhanh.

- Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, giám sát công việc,

- Kỹ năng thu thập, tổng hợp và phân tích thông tin và lập báo cáo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÁT CƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực .

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÁT CƯỜNG

