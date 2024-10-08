Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH DAE YOUNG HARNESS VINA làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH DAE YOUNG HARNESS VINA làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH DAE YOUNG HARNESS VINA
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
CÔNG TY TNHH DAE YOUNG HARNESS VINA

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH DAE YOUNG HARNESS VINA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Lô P2, Khu Công Nghiệp Việt Hương, Phường Thuận Giao, Thuận An

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng, tổ chức, quản lý và kiểm soát toàn bộ hoạt động của Phòng kế toán
- Tổ chức thực hiện, hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ kế toán đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo đảm kịp thời, chính xác, minh bạch và tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Kiểm tra, kiểm soát, hiệu chỉnh các hợp đồng kinh tế trước khi trình Giám đốc ký duyệt
- Kiểm tra, duyệt hồ sơ kê khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, Nhà thầu,
- Lập báo cáo dòng tiền, dự trù cân đối thu chi.
- Chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài chính năm, quyết toán thuế TNCN, thuế TNDN
- Chịu trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ, cung cấp, giải trình số liệu thanh tra, quyết toán thuế khi có yêu cầu.
- Làm việc với các cơ quan liên quan của Nhà nước như thuế, quản lý thị trường,...
- Lập báo cáo quản trị theo yêu cầu của Ban Giám đốc
- Tham mưu cho Ban Giám đốc công tác kiểm soát hoạt động tài chính
- Các công việc khác theo sự phân công của Ban giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành tài chính – kế toán;
- Có kinh nghiệm: tối thiểu 5 năm trong nghề và quyết toán với Cơ quan thuế ít nhất 1 lần
- Chịu được áp lực và có khả năng chủ động trong công việc;
- Cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Tại CÔNG TY TNHH DAE YOUNG HARNESS VINA Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
- Được đi du lịch hằng năm
- Hưởng tất cả các chế độ khác theo quy định của nhà nước.
- Hưởng lương tháng thứ 13, các ngày Lễ - Tết trong năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DAE YOUNG HARNESS VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DAE YOUNG HARNESS VINA

CÔNG TY TNHH DAE YOUNG HARNESS VINA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô P2, Khu Công Nghiệp Việt Hương, Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

