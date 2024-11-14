Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH SUN&L VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - KCN Bàu Bàng, Thị Trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương, Huyện Bàu Bàng

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập báo cáo kế toán, thuế, báo cáo tài chính, chịu trách nhiệm về chứng từ, sổ sách, báo cáo tài chính-thuế theo quy định của Nhà nước.

- Có kinh nghiệm hoàn thuế Xuất khẩu

- Kiểm soát số liệu, chứng từ, cân đối sổ sách kế toán.

- Kiểm soát chi phí phát sinh tại công ty, hợp đồng mua bán, các giao dịch….

- Chịu trách nhiệm trước Giám Đốc tất cả công việc của bộ phận kế toán.

- Sắp xếp, lưu trữ sổ sách chứng từ một cách khoa học, hiệu quả.

- Đại diện doanh nghiệp làm việc với các cơ quan nhà nước khi có yêu cầu.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có chứng chỉ kế toán trưởng;

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm tại vị trí kế toán trưởng;

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từng làm FDI Hàn quốc

- Nắm vững, am hiểu các quy định của pháp luật về thuế, nguyên tắc, chuẩn mực kế toán;

- Tự tin, bảo mật, cẩn thận, trung thực, nhiệt tình trong công việc;

- Có mong muốn được làm việc, gắn bó lâu dài;

- Có kiến thức tốt về phần mềm kế toán, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng phần mềm ERP

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 đến thứ 7 (Sáng 8h00 - 12h00, Chiều từ 12h30 - 16h30)

Tại CÔNG TY TNHH SUN&L VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: thỏa thuận tùy theo năng lực;

- Review lương 1 năm 1 lần; thưởng tết theo chính sách công ty;

- Tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty;

- Khám sức khỏe;

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội phát triển, học hỏi.

- Xe đưa đón từ ngã tư đất thánh, Thuận An, Bình Dương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SUN&L VIỆT NAM

