Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH SUN&L VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SUN&L VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
CÔNG TY TNHH SUN&L VIỆT NAM

Kế toán trưởng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH SUN&L VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- KCN Bàu Bàng, Thị Trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương, Huyện Bàu Bàng

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập báo cáo kế toán, thuế, báo cáo tài chính, chịu trách nhiệm về chứng từ, sổ sách, báo cáo tài chính-thuế theo quy định của Nhà nước.
- Có kinh nghiệm hoàn thuế Xuất khẩu
- Kiểm soát số liệu, chứng từ, cân đối sổ sách kế toán.
- Kiểm soát chi phí phát sinh tại công ty, hợp đồng mua bán, các giao dịch….
- Chịu trách nhiệm trước Giám Đốc tất cả công việc của bộ phận kế toán.
- Sắp xếp, lưu trữ sổ sách chứng từ một cách khoa học, hiệu quả.
- Đại diện doanh nghiệp làm việc với các cơ quan nhà nước khi có yêu cầu.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có chứng chỉ kế toán trưởng;
- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm tại vị trí kế toán trưởng;
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từng làm FDI Hàn quốc
- Nắm vững, am hiểu các quy định của pháp luật về thuế, nguyên tắc, chuẩn mực kế toán;
- Tự tin, bảo mật, cẩn thận, trung thực, nhiệt tình trong công việc;
- Có mong muốn được làm việc, gắn bó lâu dài;
- Có kiến thức tốt về phần mềm kế toán, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng phần mềm ERP
Thời gian làm việc:
- Thứ 2 đến thứ 7 (Sáng 8h00 - 12h00, Chiều từ 12h30 - 16h30)

Tại CÔNG TY TNHH SUN&L VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: thỏa thuận tùy theo năng lực;
- Review lương 1 năm 1 lần; thưởng tết theo chính sách công ty;
- Tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty;
- Khám sức khỏe;
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội phát triển, học hỏi.
- Xe đưa đón từ ngã tư đất thánh, Thuận An, Bình Dương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SUN&L VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SUN&L VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH SUN&L VIỆT NAM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô A-2A-CN, KCN Bàu Bàng, Thị Trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

