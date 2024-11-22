Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Công Nghệ Quốc Tế Hailex làm việc tại Bình Dương thu nhập 25 - 35 Triệu

Công Ty TNHH Công Nghệ Quốc Tế Hailex
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/12/2024
Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Quốc Tế Hailex

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Lô 3

- 4 đến 3

- 6, đường Pasteur, Khu 3, KCN Quốc Tế Protrade, Phường An Tây, Thành phố Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

- Thu thập, xử lý số liệu kế toán, các chứng từ kế toàn thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh; hoạch toán thu nhập, chi phí, khấu hoa, TSCĐ, công nợ, thuế GTGT và các nghiệp vụ khác;
- Theo dõi và quản lý công nợ;
- Theo dõi và tính toán giá thành sản xuất thực tế theo từng sản phẩm, tỉ lệ hao hụt NVL
- Phân bổ các chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn, CCDC, ... Hạch toán các khoản phân bố đó
- Thực hiện các bút toán phân bổ và kết chuyển;
- Lập báo cáo thuế theo quy định;
- Nộp thuế môn bài; thực hiện các bút toán đầu năm tài chính
- Kiểm tra sự cân đối giữa các số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
- Kiểm tra số dư cuối kỳ, lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản năm; Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN và TNCN; Lập BCTC
- Và một số yêu cầu khác của cấp trên giao

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành kế toán
- Có kinh nghiệm kế toán trưởng 2 năm trở lên
- Có kinh nghiệm làm báo cáo tài chính
- Hiểu biết về luật thuế Việt Nam
- Tiếng Trung 4 kỹ năng

Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Quốc Tế Hailex Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận từ 25-35 triệu
Tham gia bảo hiểm theo luật định
Phép năm theo quy định
Được xét tăng lương hàng năm
Lương tháng 13
Môi trường làm việc năng động chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Quốc Tế Hailex

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô 3-4 đến 3-6 đường Pasteur, Khu 3, KCN Quốc Tế Protrade, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

