Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Phúc: Số 777, Đường Mê Linh, P. Khai Quang, TP Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Xét duyệt, kiểm soát bộ chứng từ mua hàng, thanh toán chi phí.
• Hạch toán, theo dõi, kiểm soát hàng tồn kho, định mức tồn kho.
• Lập các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị.
• Tính, hạch toán tiền lương, BHXH.
• Thực hiện hạch toán, đăng ký, kê khai và nộp các khoản thuế GTGT, thuế TNCN, tiền thuê đất, thuế môn bài, thuế TNDN.
• Lập kế hoạch ngân sách, kế hoạch kinh doanh.
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Bằng cấp, trình độ: Tốt nghiệp đại học chính qui các chuyên ngành Tài chính kế toán, kiểm toán.

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 777 - Đường Mê Linh, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

