Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc
- Vĩnh Phúc: Số 777, Đường Mê Linh, P. Khai Quang, TP Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận
• Xét duyệt, kiểm soát bộ chứng từ mua hàng, thanh toán chi phí.
• Hạch toán, theo dõi, kiểm soát hàng tồn kho, định mức tồn kho.
• Lập các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị.
• Tính, hạch toán tiền lương, BHXH.
• Thực hiện hạch toán, đăng ký, kê khai và nộp các khoản thuế GTGT, thuế TNCN, tiền thuê đất, thuế môn bài, thuế TNDN.
• Lập kế hoạch ngân sách, kế hoạch kinh doanh.
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc
