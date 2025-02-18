Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

• Xét duyệt, kiểm soát bộ chứng từ mua hàng, thanh toán chi phí.

• Hạch toán, theo dõi, kiểm soát hàng tồn kho, định mức tồn kho.

• Lập các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị.

• Tính, hạch toán tiền lương, BHXH.

• Thực hiện hạch toán, đăng ký, kê khai và nộp các khoản thuế GTGT, thuế TNCN, tiền thuê đất, thuế môn bài, thuế TNDN.

• Lập kế hoạch ngân sách, kế hoạch kinh doanh.

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính.