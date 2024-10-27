Tuyển Khách Hàng Cá Nhân thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hải Phòng

Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh KHCN tại cụm Chi nhánh.

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ hoạt động kinh doanh KHCN tại cụm Chi nhánh

Tham gia xây dựng kế hoạch, kiểm tra tiến độ, kiểm soát, giám sát kết quả kinh doanh và hỗ trợ thực hiện kế hoạch kinh doanh được giao đến từng đơn vị, cá nhân tại đơn vị nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch kinh doanh. Theo dõi, chỉ đạo, giám sát thực hiện công tác cấp tín dụng và công tác thu hồi nợ tại Chi nhánh/ĐVKD đặc thù.

Đánh giá, tham mưu cho Giám đốc chi nhánh về tiềm năng kinh doanh KHCN trên địa bàn hoạt động. Giám sát việc phát triển của thị trường bán lẻ và động thái của đối thủ trong khu vực & tham mưu cho Giám đốc chi nhánh các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của đơn vị. Cùng Giám đốc chi nhánh & Khối khách hàng cá nhân thực hiện huấn luyện, giới thiệu sản phẩm, đóng góp ý kiến cho các chiến dịch bán hàng của khối nghiệp vụ. Thực hiện chỉ tiêu bán hàng từng sản phẩm cụ thể; Hỗ trợ CBNV trực thuộc và các đơn vị trực thuộc Chi nhánh thực hiện các chỉ tiêu bán hàng. Phát triển và quản lý quan hệ với các khách hàng lớn và các đối tác khác. Giám sát chất lượng khoản vay cá nhân; Chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc thực hiện chỉ tiêu kinh doanh, chất lượng hồ sơ tín dụng do mình phụ trách.

2. Quản lý nhân sự KHCN

Giám sát và quản lý hiệu quả bán hàng so với chi tiêu và ngân sách.

Phân bổ và giám sát chỉ tiêu KPIs hiệu quả trên từng chuyên viên khách hàng cá nhân; Đảm bảo cụm chi nhánh luôn thực hiện đúng KPIs hàng tháng. Xem các báo cáo trực tiếp về thực hiện công việc.

Lãnh đạo và hướng dẫn nhóm khách hàng cá nhân tại cụm chi nhánh.

Huấn luyện, tư vấn và định hướng phát triển nghề nghiệp. Đảm bảo phát triển và huấn luyện nghề nghiệp cho nhân viên bán lẻ.

Quản lý và lên kế hoạch cho nhân sự kế thừa như yêu cầu. Đóng góp ý kiến trong việc tuyển dụng và huấn luyện nhân sự KHCN trong cụm Chi nhánh nhằm đáp ứng yêu cầu công việc. Cập nhật các chủ trương, chính sách, quy định, hướng dẫn nghiệp vụ của Ngân hàng cho CBNV trực thuộc. Đánh giá kết quả hoạt động của CBNV trực thuộc, chỉ ra những kết quả đạt được, các điểm hạn chế và đưa ra những giải pháp hữu hiệu nhằm giúp các bộ phận sớm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của mình.

Phân tích, thẩm định, đề xuất cấp tín dụng

Nghiên cứu hồ sơ, phương án vay vốn và tài sản đảm bảo của khách hàng. Tiếp xúc khách hàng để xác minh tình hình sản xuất kinh doanh và khả năng tài chính của khách hàng hoặc phối hợp với Phòng Tái thẩm định KHCN trong công tác thu thập hồ sơ, đánh giá khách hàng. Phân tích, thẩm định, đề xuất cấp tín dụng và cơ cấu lại các hồ sơ cấp tín dụng. Báo cáo, đánh giá chất lượng tín dụng tại đơn vị và các đơn vị trực thuộc.

Đảm bảo quá trình tuân thủ hoạt động kinh doanh theo quy định của HDBank, NHNN & Pháp luật....

Nắm vững chính sách và quy trình nghiệp vụ khách hàng cá nhân: tín dụng và phi tín dụng (bao gồm huy động, thẻ, ebanking, kiều hối, dịch vụ khác,...) chương trình khuyến mại của Ngân hàng, qui định của NHNN và Pháp luật có liên quan. Giám sát, kiểm tra các cấp nhân viên phụ trách quản lý nhằm đảm bảo đội ngũ nhân viên đều nắm rõ và thực hiện đúng các chính sách, quy định. Chịu trách nhiệm đảm bảo vận hành và quản trị rủi ro tín dụng. Chọn lọc khách hàng vay vốn theo đúng định hướng, phân khúc Khách hàng và quy định chính sách sản phẩm của HDBank. Chịu trách nhiệm về việc tiếp xúc trực tiếp Khách hàng vay, đối chiếu chứng từ bản chính theo quy định, đảm bảo tính xác thực và hợp lý của thông tin, chứng từ cung cấp liên quan đến khoản đề xuất cấp tín dụng. Chịu trách nhiệm kiểm tra khách hàng đáp ứng đúng, đủ điều kiện thuộc danh sách/chính sách thẩm định/phê duyệt trước (nếu có) và đề xuất cấp tín dụng tương ứng.

Đảm nhiệm công tác quản lý khác của chi nhánh theo phân công của Giám đốc chi nhánh.