Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ XANH
Ngày đăng tuyển: 12/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ XANH

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ XANH

Mức lương
11 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 256 đường Liên Khu 4

- 5, KP4, Bình Hưng Hoà B, Bình Tân, Tp.HCM, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

Tham gia vào quá trình thiết kế kiến trúc, lên ý tưởng, phác thảo sơ bộ cho các dự án xây dựng.
Sử dụng các phần mềm chuyên dụng như Sketchup, 3dmax, AutoCAD để tạo bản vẽ kỹ thuật, mô hình 3D cho các công trình.
Thực hiện 3D Architectural Rendering để tạo hình ảnh, video trực quan cho các dự án.
Sử dụng Photoshop để chỉnh sửa, xử lý hình ảnh, tạo hiệu ứng cho các bản vẽ, mô hình.
Hỗ trợ kiến trúc sư trưởng trong việc quản lý, cập nhật hồ sơ thiết kế, phối hợp với các bộ phận liên quan trong quá trình thi công.
Nghiên cứu, cập nhật kiến thức, xu hướng mới trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc.

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kiến trúc hoặc các ngành nghề liên quan.
Có kiến thức cơ bản về kiến trúc, kỹ thuật xây dựng.
Sử dụng thành thạo các phần mềm Sketchup, 3dmax, AutoCAD, Photoshop.
Có khả năng sử dụng tiếng Anh là một lợi thế.
Có tinh thần trách nhiệm, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Có khả năng sáng tạo, tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ XANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ XANH

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ XANH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 104/7G, Ấp Tân Tiến, Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

