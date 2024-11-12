Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VIỆT GIAI GIAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 22, đường 65A - Thạnh Mỹ Lợi, phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp.Thủ Đức, HCM, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thiết kế và triển khai kiến trúc cho nhiều loại công trình.

- Hỗ trợ Chủ Quản người Đài các công việc khác khi cần thiết.

- Chi tiết sẽ trao đổi cụ thể tại buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiến Trúc, có chứng chỉ hành nghề

- Thành thạo Revit, dựng mô hình 3D, Autocad.

- Kinh nghiệm: 5 năm trở lên.

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VIỆT GIAI GIAI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: thỏa thuận khi PV

- Được làm việc trong môi trường năng động, hòa đồng, vui vẻ.

- Được hưởng đầy đủ chính sách bảo hiểm, CĐ, phép năm theo quy định NN

- Có chính sách tăng lương, thưởng, tháng 13 hàng năm

- Có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VIỆT GIAI GIAI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin