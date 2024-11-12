Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VIỆT GIAI GIAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VIỆT GIAI GIAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VIỆT GIAI GIAI
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VIỆT GIAI GIAI

Kiến trúc sư

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VIỆT GIAI GIAI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 22, đường 65A

- Thạnh Mỹ Lợi, phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp.Thủ Đức, HCM, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thiết kế và triển khai kiến trúc cho nhiều loại công trình.
- Hỗ trợ Chủ Quản người Đài các công việc khác khi cần thiết.
- Chi tiết sẽ trao đổi cụ thể tại buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiến Trúc, có chứng chỉ hành nghề
- Thành thạo Revit, dựng mô hình 3D, Autocad.
- Kinh nghiệm: 5 năm trở lên.

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VIỆT GIAI GIAI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: thỏa thuận khi PV
- Được làm việc trong môi trường năng động, hòa đồng, vui vẻ.
- Được hưởng đầy đủ chính sách bảo hiểm, CĐ, phép năm theo quy định NN
- Có chính sách tăng lương, thưởng, tháng 13 hàng năm
- Có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VIỆT GIAI GIAI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VIỆT GIAI GIAI

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VIỆT GIAI GIAI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

