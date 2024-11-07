Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THÁI DÂN AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 348A - 348C Trường Chinh, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Trung thực, tập trung, kỷ luật, trách nhiệm, khiêm tốn, cầu tiến, say mê học hỏi không ngừng, sức khỏe tốt, có khả năng đánh giá khách quan công việc và thực.

Xác định làm việc lâu dài, quyết tâm với nghề, gắn bó với nghề kiến trúc- nội thất, không có kế hoạch học tập/tu nghiệp trong thời gian sắp tới.

Mô tả công việc: KTS /NTK tham gia các khâu trong toàn bộ quá trình thiết kế - giám sát tác giả trong quá trình thi công.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

AutoCAD, SketchUp/3ds Max, Corona render ,Photoshop, các phần mềm văn phòng cần thiết, Mô hình kiến trúc, Vẽ tay và các công cụ thể hiện liên quan

Kỹ năng làm nhóm, quản lý thời gian, khả năng chủ động trong công việc

Các kỹ năng sau sẽ là lợi thế: Chao Vantage, lumion.... Có kinh nghiệm thiết kế, hiểu cấu tạo chi tiết và giám sát, tác giả ít nhất một công trình trở lên.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THÁI DÂN AN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương/ thưởng thương lượng

Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo

Thời gian làm việc linh hoạt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THÁI DÂN AN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin