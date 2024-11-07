Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THÁI DÂN AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THÁI DÂN AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THÁI DÂN AN
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THÁI DÂN AN

Kiến trúc sư

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THÁI DÂN AN

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 348A

- 348C Trường Chinh, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Trung thực, tập trung, kỷ luật, trách nhiệm, khiêm tốn, cầu tiến, say mê học hỏi không ngừng, sức khỏe tốt, có khả năng đánh giá khách quan công việc và thực.
Xác định làm việc lâu dài, quyết tâm với nghề, gắn bó với nghề kiến trúc- nội thất, không có kế hoạch học tập/tu nghiệp trong thời gian sắp tới.
Mô tả công việc: KTS /NTK tham gia các khâu trong toàn bộ quá trình thiết kế - giám sát tác giả trong quá trình thi công.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

AutoCAD, SketchUp/3ds Max, Corona render ,Photoshop, các phần mềm văn phòng cần thiết, Mô hình kiến trúc, Vẽ tay và các công cụ thể hiện liên quan
Kỹ năng làm nhóm, quản lý thời gian, khả năng chủ động trong công việc
Các kỹ năng sau sẽ là lợi thế: Chao Vantage, lumion.... Có kinh nghiệm thiết kế, hiểu cấu tạo chi tiết và giám sát, tác giả ít nhất một công trình trở lên.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THÁI DÂN AN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương/ thưởng thương lượng
Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo
Thời gian làm việc linh hoạt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THÁI DÂN AN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THÁI DÂN AN

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THÁI DÂN AN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 348A-348C Trường Chinh, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

